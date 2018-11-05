Шпига розповів, чому після стрілянини на автомийці не затримали луцьких кримінальних авторитетів

Минув понад рік від події, яка сколихнула щонайменше увесь Луцьк, –. У розбірках між двома кримінальними угрупуваннями був один загиблий лучанин, поранили відомого в місті кримінального авторитетаЗа понад рік затримали та арештували семеро учасників тієї фатальної події. Сьогодні жоден із них – не під вартою. Усі ці семеро затриманих – представники приїжджої сторони, а не місцеві.Чому не затримували жодного з луцьких ділків, причетних до кримінального світу та цієї події, уголовний поліцейський Волині«У цій ситуації місцеві – постраждала сторона. Бо поранення і вбивство скоїли ті, хто приїхав. Ніхто з боку обвинувачених не вказав на причетність місцевих до злочину: ні про наявність зброї, ні про погрози. У приїжджих, до того ж, немає тілесних ушкоджень. Можливо, поранення і були, але показами і поведінкою затриманих, ми не можемо наразі процесуально довести вину місцевих і притягнути до відповідальності. Хоча, відверто кажучи, бажання є», - висловився Шпига.За його словами, інформація про те, що учасники стрілянини тікали із Луцька і пораненим чоловіком у автівці, справді була.«Але тоді ми його не встановили і не затримали. Згодом на Рівненщині. Там була кров, але людей не було. За час пошуків чоловік, який ймовірно був пораненим, вилікувався. Це, до речі, той, якого ми затримали останнім і якого відпустив суд», - пояснив головний поліцейський області. Він додав, що наразі сторони того конфлікту не мають одна до одної жодних претензій.«Наша мета – таки довести цю справу до логічного завершення: винних притягнути до відповідальності. Я не виключаю, що ми притягнемо до відповідальності й іншу сторону, місцевих. Якщо не за цей злочин, то за інші, які ними були вчинені чи будуть. Повірте, ми над цим працюємо. Ті люди будуть покарані. … Зрозумійте, є законодавство, яке вимагає, щоб вина була доведена повністю. Так, усі ми знаємо, хто є кримінальним авторитетом, хто до чого причетний. Але реально затримати «на гарячому» і довести причетність до злочину з усією доказовою базою досить важко. Думаю, ми це зробимо. Наша мета – аби усі кримінальні авторитети області були покарані», - резюмував Шпига.