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Шпига розповів, чому після стрілянини на автомийці не затримали луцьких кримінальних авторитетів

Шпига розповів, чому після стрілянини на автомийці не затримали луцьких кримінальних авторитетів
Минув понад рік від події, яка сколихнула щонайменше увесь Луцьк, – стрілянини у кафе на автомийці на вулиці Набережній. У розбірках між двома кримінальними угрупуваннями був один загиблий лучанин, поранили відомого в місті кримінального авторитета Аслана.

За понад рік затримали та арештували семеро учасників тієї фатальної події. Сьогодні жоден із них – не під вартою. Усі ці семеро затриманих – представники приїжджої сторони, а не місцеві.

Чому не затримували жодного з луцьких ділків, причетних до кримінального світу та цієї події, у інтерв'ю розповів головний поліцейський Волині Петро Шпига.

«У цій ситуації місцеві – постраждала сторона. Бо поранення і вбивство скоїли ті, хто приїхав. Ніхто з боку обвинувачених не вказав на причетність місцевих до злочину: ні про наявність зброї, ні про погрози. У приїжджих, до того ж, немає тілесних ушкоджень. Можливо, поранення і були, але показами і поведінкою затриманих, ми не можемо наразі процесуально довести вину місцевих і притягнути до відповідальності. Хоча, відверто кажучи, бажання є», - висловився Шпига.

За його словами, інформація про те, що учасники стрілянини тікали із Луцька і пораненим чоловіком у автівці, справді була.

«Але тоді ми його не встановили і не затримали. Згодом на Рівненщині затримали автомобіль втікачів. Там була кров, але людей не було. За час пошуків чоловік, який ймовірно був пораненим, вилікувався. Це, до речі, той, якого ми затримали останнім і якого відпустив суд», - пояснив головний поліцейський області. Він додав, що наразі сторони того конфлікту не мають одна до одної жодних претензій.

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«Наша мета – таки довести цю справу до логічного завершення: винних притягнути до відповідальності. Я не виключаю, що ми притягнемо до відповідальності й іншу сторону, місцевих. Якщо не за цей злочин, то за інші, які ними були вчинені чи будуть. Повірте, ми над цим працюємо. Ті люди будуть покарані. … Зрозумійте, є законодавство, яке вимагає, щоб вина була доведена повністю. Так, усі ми знаємо, хто є кримінальним авторитетом, хто до чого причетний. Але реально затримати «на гарячому» і довести причетність до злочину з усією доказовою базою досить важко. Думаю, ми це зробимо. Наша мета – аби усі кримінальні авторитети області були покарані», - резюмував Шпига.

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Теги: стрілянина, Набережна, Аслан, Петро Шпига, Луцьк, затримання
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Коментарі 1
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"авторитети" порішали між собою, далі своє роблять, а поліція лише "бажання" має і нічого не робить :) Ну як завжди... Де ми живемо, в якій країні...?!
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