Волинянин виготовляє екологічно чистий посуд
Сьогодні, 12:47
Ігор Максимчук із Глух Старовижівського району – один із небагатьох на Волині, хто займається старовинним українським ремеслом.
Чоловік виготовляє домашній посуд: казани, пательні, чавуни, форми для випікання хліба, печива, приготування пельменів, мисливські та туристичні набори, гусятниці, вафельниці, - пише видання Вісник.
За двадцять п’ять років його вироби випробували у Луцьку та Львові, Рівному і Камені-Каширському, Вараші та Любешові. А навчив чоловіка цій справі тесть Василь Станько. Спочатку Ігор робив посуд для власної родини, згодом – на замовлення то сусідові, то другові, то односельцю.
"Коли на ринку з’явилося чимало заводського, доступного для покупця, попит на власну продукцію впав. Однак з часом люди зрозуміли, що новомодні «тефалі» – це не зовсім те. І знову потягнулися до надійних саморобних предметів побуту, бо вони – екологічно чисті, «дихають», страва в таких казанках та сковорідках не пригорає", – розповідає майстер.
Ігор Васильович продемонстрував нехитру саморобну піч для виливання посуду, облаштовану на обійсті власного будинку. Зроблена вона зі звичайних цеглин, між якими гуляє повітря.
"Температура плавлення в печі становить від 800 до тисячі градусів. Дров іде чимало, щоб розігріти піч, годин зо три знадобиться. Найкращі – смоляні, бо від вільхових багато жару, а його вибирати потрібно, тому найчастіше заготовляю соснові пні", - пояснює Ігор Максимчук.
Ігор Васильович показав форми для посуду, пісок з домішками глини, який радше нагадує дрібнюсіньке борошно.
"Саме в піску я й виготовляю свої вироби. А колись у сусідньому селі жив майстер, який робив ложки у золі, і мене цьому навчив – пригодилося. Якість продукції залежить і від погоди, тому майстер повинен пам’ятати: коли палюче сонце чи вітер – толку не буде. А випив сто грамів – за роботу краще не берися, все змарнується, – жартує, хоч насправді справа ця серйозна", – каже чоловік.
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Чоловік виготовляє домашній посуд: казани, пательні, чавуни, форми для випікання хліба, печива, приготування пельменів, мисливські та туристичні набори, гусятниці, вафельниці, - пише видання Вісник.
За двадцять п’ять років його вироби випробували у Луцьку та Львові, Рівному і Камені-Каширському, Вараші та Любешові. А навчив чоловіка цій справі тесть Василь Станько. Спочатку Ігор робив посуд для власної родини, згодом – на замовлення то сусідові, то другові, то односельцю.
"Коли на ринку з’явилося чимало заводського, доступного для покупця, попит на власну продукцію впав. Однак з часом люди зрозуміли, що новомодні «тефалі» – це не зовсім те. І знову потягнулися до надійних саморобних предметів побуту, бо вони – екологічно чисті, «дихають», страва в таких казанках та сковорідках не пригорає", – розповідає майстер.
Ігор Васильович продемонстрував нехитру саморобну піч для виливання посуду, облаштовану на обійсті власного будинку. Зроблена вона зі звичайних цеглин, між якими гуляє повітря.
"Температура плавлення в печі становить від 800 до тисячі градусів. Дров іде чимало, щоб розігріти піч, годин зо три знадобиться. Найкращі – смоляні, бо від вільхових багато жару, а його вибирати потрібно, тому найчастіше заготовляю соснові пні", - пояснює Ігор Максимчук.
Ігор Васильович показав форми для посуду, пісок з домішками глини, який радше нагадує дрібнюсіньке борошно.
"Саме в піску я й виготовляю свої вироби. А колись у сусідньому селі жив майстер, який робив ложки у золі, і мене цьому навчив – пригодилося. Якість продукції залежить і від погоди, тому майстер повинен пам’ятати: коли палюче сонце чи вітер – толку не буде. А випив сто грамів – за роботу краще не берися, все змарнується, – жартує, хоч насправді справа ця серйозна", – каже чоловік.
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