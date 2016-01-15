«Епіфаній благословення не давав»: Володимир-Волинська єпархія ПЦУ не буде проводити різдвяні богослужіння 25 грудня
Сьогодні, 10:55
У Володимир-Волинській єпархії ПЦУ повідомили, що 25 грудня різдвяних богослужінь вони не проводитимуть.
Про це написала прес-служба єпархії.
«Православна Церква України не приймала ніяких соборних рішень по відношенню до перенесення Різдва Христового на 25 грудня, Предстоятель Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній благословення на це не давав, тому Різдв’яних Богослужінь у єпархії цього дня відбуватись не буде», – пишуть на сайті.
Натомість, 25 грудня 2019 року, православна церква вшановує свт. Спиридона, єп. Тримифунтського, чудотворця.
«Різдво Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа будемо святкувати 7-го січня», – зазначили у єпархії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це написала прес-служба єпархії.
«Православна Церква України не приймала ніяких соборних рішень по відношенню до перенесення Різдва Христового на 25 грудня, Предстоятель Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній благословення на це не давав, тому Різдв’яних Богослужінь у єпархії цього дня відбуватись не буде», – пишуть на сайті.
Натомість, 25 грудня 2019 року, православна церква вшановує свт. Спиридона, єп. Тримифунтського, чудотворця.
«Різдво Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа будемо святкувати 7-го січня», – зазначили у єпархії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Епіфаній благословення не давав»: Володимир-Волинська єпархія ПЦУ не буде проводити різдвяні богослужіння 25 грудня
Сьогодні, 10:55
День святої Анни: традиції та прикмети на 22 грудня
Сьогодні, 09:50
Курс валют у Луцьку на 22 грудня
Сьогодні, 09:10
Баскетболісти «Старого Луцька» обіграли команду з Житомира. ФОТО
Сьогодні, 08:33
Медіа