«Епіфаній благословення не давав»: Володимир-Волинська єпархія ПЦУ не буде проводити різдвяні богослужіння 25 грудня





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«Православна Церква України не приймала ніяких соборних рішень по відношенню до перенесення Різдва Христового на 25 грудня, Предстоятель Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній благословення на це не давав, тому Різдв’яних Богослужінь у єпархії цього дня відбуватись не буде», – пишуть на сайті.



Натомість, 25 грудня 2019 року, православна церква вшановує свт. Спиридона, єп. Тримифунтського, чудотворця.



«Різдво Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа будемо святкувати 7-го січня», – зазначили у єпархії.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимир-Волинській єпархії ПЦУ повідомили, що 25 грудня різдвяних богослужінь вони не проводитимуть.Про це написала прес-служба єпархії.«Православна Церква України не приймала ніяких соборних рішень по відношенню до перенесення Різдва Христового на 25 грудня, Предстоятель Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній благословення на це не давав, тому Різдв’яних Богослужінь у єпархії цього дня відбуватись не буде», – пишуть на сайті.Натомість, 25 грудня 2019 року, православна церква вшановує свт. Спиридона, єп. Тримифунтського, чудотворця.«Різдво Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа будемо святкувати 7-го січня», – зазначили у єпархії.

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