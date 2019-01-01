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У селі на Волині провели перше Богослужіння у юрисдикції ПЦУ. ФОТО

У селі на Волині провели перше Богослужіння у юрисдикції ПЦУ. ФОТО
21 грудня 2019 року, у Свято-Покровському храмі села Бобли Турійського благочиння, відбулось перше Богослужіння у юрисдикції Православної Церкви України.

Про це пишуть на сторінці ПЦУ Володимир-Волинської єпархії.

Як пишуть на сайті церкви, що громаді ПЦУ довгий час довелось відстоювати свої права на храм, адже, представники Московського патріархату чинили опір та опечатали храм.

"З благословення керівника єпархією Преосвященного єпископа Матфея першу літургію очолив благочинний прот. Микола Даньків, який призначений тимчасово виконуючи обов’язки настоятеля.
За Богослужінням панував мир і спокій люди раділи, що чують Слово Боже на рідній українській мові.
Опісля було зроблене загальне пам’ятне фото", - йдеться у дописі.

У селі на Волині провели перше Богослужіння у юрисдикції ПЦУ. ФОТО
У селі на Волині провели перше Богослужіння у юрисдикції ПЦУ. ФОТО
У селі на Волині провели перше Богослужіння у юрисдикції ПЦУ. ФОТО
У селі на Волині провели перше Богослужіння у юрисдикції ПЦУ. ФОТО

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Теги: пцу, церква, богослужіння, бобли
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