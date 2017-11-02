Між Україною та Македонією почав діяти безвіз
Сьогодні, 03:04
22 грудня, між Україною та Північної Македонією почне діяти режим безвізових поїздок.
Про це пише УНІАН.
Угода передбачає спрощення поїздок громадян Північної Македонії і України без візових вимог за умови, що тривалість їх перебування не перевищує 90 днів протягом кожного періоду у сто вісімдесят днів.
Про це в Twitter повідомив державний секретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заєць.
"До Північної Македонії без віз вже на постійній основі: скасовано як коротко-, так і довгострокові (імміграційні) візи", – написав Заєць.
Угода передбачає спрощення поїздок громадян Північної Македонії і України без візових вимог за умови, що тривалість їх перебування не перевищує 90 днів протягом кожного періоду у сто вісімдесят днів.
Як повідомляв УНІАН, з 11 червня 2017 року в рамках лібералізації візового режиму з ЄС українські громадяни, що мають біометричні паспорти, можуть здійснювати туристичні поїздки до країн Євросоюзу на термін до 90 днів не частіше, ніж раз на півроку. Кабмін у наступні п'ять років має намір розширити перелік країн для безвізових поїздок українців. Планується, що в 2020 році будуть збільшені терміни безвізового перебування громадян України в Аргентині, спрощений існуючий режим поїздок до Мексики, завершені відповідні переговори з Великою Британією, Республікою Корея, Канадою, Японією, Австралією й іншими країнами.
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Про це пише УНІАН.
Угода передбачає спрощення поїздок громадян Північної Македонії і України без візових вимог за умови, що тривалість їх перебування не перевищує 90 днів протягом кожного періоду у сто вісімдесят днів.
Про це в Twitter повідомив державний секретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заєць.
"До Північної Македонії без віз вже на постійній основі: скасовано як коротко-, так і довгострокові (імміграційні) візи", – написав Заєць.
Угода передбачає спрощення поїздок громадян Північної Македонії і України без візових вимог за умови, що тривалість їх перебування не перевищує 90 днів протягом кожного періоду у сто вісімдесят днів.
Як повідомляв УНІАН, з 11 червня 2017 року в рамках лібералізації візового режиму з ЄС українські громадяни, що мають біометричні паспорти, можуть здійснювати туристичні поїздки до країн Євросоюзу на термін до 90 днів не частіше, ніж раз на півроку. Кабмін у наступні п'ять років має намір розширити перелік країн для безвізових поїздок українців. Планується, що в 2020 році будуть збільшені терміни безвізового перебування громадян України в Аргентині, спрощений існуючий режим поїздок до Мексики, завершені відповідні переговори з Великою Британією, Республікою Корея, Канадою, Японією, Австралією й іншими країнами.
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