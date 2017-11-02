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Між Україною та Македонією почав діяти безвіз

Між Україною та Македонією почав діяти безвіз
22 грудня, між Україною та Північної Македонією почне діяти режим безвізових поїздок.

Про це пише УНІАН.

Угода передбачає спрощення поїздок громадян Північної Македонії і України без візових вимог за умови, що тривалість їх перебування не перевищує 90 днів протягом кожного періоду у сто вісімдесят днів.

Про це в Twitter повідомив державний секретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заєць.

"До Північної Македонії без віз вже на постійній основі: скасовано як коротко-, так і довгострокові (імміграційні) візи", – написав Заєць.

Угода передбачає спрощення поїздок громадян Північної Македонії і України без візових вимог за умови, що тривалість їх перебування не перевищує 90 днів протягом кожного періоду у сто вісімдесят днів.

Між Україною та Македонією почав діяти безвіз


Як повідомляв УНІАН, з 11 червня 2017 року в рамках лібералізації візового режиму з ЄС українські громадяни, що мають біометричні паспорти, можуть здійснювати туристичні поїздки до країн Євросоюзу на термін до 90 днів не частіше, ніж раз на півроку. Кабмін у наступні п'ять років має намір розширити перелік країн для безвізових поїздок українців. Планується, що в 2020 році будуть збільшені терміни безвізового перебування громадян України в Аргентині, спрощений існуючий режим поїздок до Мексики, завершені відповідні переговори з Великою Британією, Республікою Корея, Канадою, Японією, Австралією й іншими країнами.


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Теги: безвіз, македонія, подорожі
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