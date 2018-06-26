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На Волині за «законом Савченко» відпустили з-під варти злодія-рецидивіста

На Волині за «законом Савченко» відпустили з-під варти злодія-рецидивіста
Раніше судимий чоловік у 2015-му році обікрав декілька магазинів, громадську вбиральню, пошту, кафе у Володимирі-Волинському на майже 260 тисяч гривень. Суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років. Проте чоловік був звільнений з-під варти в залі суду. Йому порахували 1 день попереднього ув’язнення за 2 дні позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку Іваничівського районного суду від 17-го грудня, - пише Буг.

Під час досудового розслідування встановили, що 24-го липня 2015-го року обвинувачений шляхом віджиму металопластикового вікна, проник у приміщення кафе та таємно викрав гроші в сумі майже 6-ть тисяч гривень.

В липні 2015-го року чоловік зірвав навісний замок з вхідних дверей громадської вбиральні та вкрав 500 гривень. Пізніше з тиру поцупив пластиковий пневматичний автомат та пістолет, пластиковий арбалет на суму більше 3-х тисяч гривень.

Також у вересні 2015-го року підсудний проник у приміщення продуктового кіоску, який знаходиться на першому поверсі Володимир-Волинського ТМО, викрав гроші та продукти на суму більше 15-ти тисяч гривень. З інших магазинів гроші та харчі на суму 6 тисяч гривень.

З кафе та магазину у Володимирі-Волинському зловмисник поцупив більше 30-ти тисяч гривень, продукти на 360 гривень та мобільний телефон вартістю 250 гривень.

В жовтні 2015-го року з магазину, що знаходиться у приміщенні торгового центру «Роксолана», чоловік вкрав 29 з половиною тисяч гривень, ще з одного кафе – більше 9-ти тисяч гривень. В іншому магазині: 1 500 гривень, цифровий фотоапарат, мобільний телефон. В приміщенні банкетного залу торгово-культурного центру «Княгиня Ольга» – майже 10-ть тисяч гривень. З поштового відділення – ноутбук та маніпулятор на суму більше 7-ми тисяч гривень. З кафе – майже 3 тисячі гривень.

У листопаді 2015-го року обвинувачений з приміщення магазину поцупив більше 12-ти тисяч гривень. З іншого магазину – гроші та ноутбук, чим спричинив майнову шкоду на суму 16 500 гривень. В приміщенні КМЦ ім. Т.Г.Шевченка Володимира -Волинського, з каси, чоловік разом зі спільником викрали майже 90 тисяч гривень.

Дії обвинувачених кваліфіковані за ч. 3 ст. 185 КК України(Крадіжка). Чоловіку суд призначив покарання у виді позбавлення волі на строк 7 (сім) років.

На підставі ч. 5 ст. 72 КК України суд зарахував в строк відбування покарання час попереднього ув’язнення та обчислив з розрахунку 1 день попереднього ув’язнення за 2 дні позбавлення волі. У зв’язку з фактичним відбуттям призначеного судом покарання, чоловіка звільнили з-під варти в залі суду.

Спільнику призначили покарання у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки. Суд звільнив його та зарахував у строк відбування покарання час попереднього ув’язнення.

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Теги: суд, волинянин, крадіжка
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