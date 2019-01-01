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«Європейська Солідарність» – друга серед політичних партій за результатами виборів голів ОТГ

«Європейська Солідарність» – друга серед політичних партій за результатами виборів голів ОТГ
За попередніми підрахунками, на перших виборах в об’єднаних територіальних громадах 22 грудня «Європейська Солідарність» стала другою серед політичних сил за результатами обраних голів ОТГ.

Про це повідомляє пресслужба політичної партії.

Зокрема впевнені перемоги у своїх громадах здобули: Валентина Снісаренко з результатом підтримки понад 81% виборців, яка очолить Йосипівську ОТГ Кіровоградської області, Василь Совгуть – 63,3% на виборах у Рафалівській ОТГ Рівненської області та Анатолій Скороход – 50% в Олексіївській ОТГ Кіровоградської області; Крупенко Віталій – 93% у Зазимській ОТГ.

За попередніми підсумками результатів виборів голів ОТГ українці підтримали 44 самовисуванців, 23 представників «Слуги народу», 4 представників від «Європейської Солідарності», 3 – Батьківщини, 1 – партія Укроп, 1 – Наш край.

Члени партії «Європейська Солідарність» і кандидати, які висувалися за підтримки партії, будуть відстоювати курс на децентралізацію, започаткований п’ятим Президентом України, лідером партії «Європейська Солідарність» Петром Порошенком.

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Теги: вибори, ОТГ, Європейська Солідарність
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