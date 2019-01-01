«Європейська Солідарність» – друга серед політичних партій за результатами виборів голів ОТГ





Про це повідомляє



Зокрема впевнені перемоги у своїх громадах здобули: Валентина Снісаренко з результатом підтримки понад 81% виборців, яка очолить Йосипівську ОТГ Кіровоградської області, Василь Совгуть – 63,3% на виборах у Рафалівській ОТГ Рівненської області та Анатолій Скороход – 50% в Олексіївській ОТГ Кіровоградської області; Крупенко Віталій – 93% у Зазимській ОТГ.



За попередніми підсумками результатів виборів голів ОТГ українці підтримали 44 самовисуванців, 23 представників «Слуги народу», 4 представників від «Європейської Солідарності», 3 – Батьківщини, 1 – партія Укроп, 1 – Наш край.



Члени партії «Європейська Солідарність» і кандидати, які висувалися за підтримки партії, будуть відстоювати курс на децентралізацію, започаткований п’ятим Президентом України, лідером партії «Європейська Солідарність» Петром Порошенком.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За попередніми підрахунками, на перших виборах в об’єднаних територіальних громадах 22 грудня «Європейська Солідарність» стала другою серед політичних сил за результатами обраних голів ОТГ.Про це повідомляє пресслужба політичної партії. Зокрема впевнені перемоги у своїх громадах здобули:з результатом підтримки понад 81% виборців, яка очолить Йосипівську ОТГ Кіровоградської області,– 63,3% на виборах у Рафалівській ОТГ Рівненської області та– 50% в Олексіївській ОТГ Кіровоградської області;– 93% у Зазимській ОТГ.За попередніми підсумками результатів виборів голів ОТГ українці підтримали 44 самовисуванців, 23 представників «Слуги народу», 4 представників від «Європейської Солідарності», 3 – Батьківщини, 1 – партія Укроп, 1 – Наш край.Члени партії «Європейська Солідарність» і кандидати, які висувалися за підтримки партії, будуть відстоювати курс на децентралізацію, започаткований п’ятим Президентом України, лідером партії «Європейська Солідарність»

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