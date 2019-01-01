«Святкові» черги на пунктах пропуску з Польщею зменшилися. ВІДЕО





Як йдеться у сюжеті



Зокрема, в пункті пропуску Медика-Шегині у черзі стоять близько сотні машин, а напередодні вона розтягнулася на 8 кілометрів, а це близько 400 машин. Як зазначає журналіст, покращення є, вже швидше починають пропускати автомобілі.



Водії втомилися, тому що без відпочинку і сну, деяким довелося більше доби стояти на кордоні.



Докладніше – у сюжеті:









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кілометрові черги на українсько-польських пропускних пунктах, які спостерігаються на кордоні вже четверту добу , зменшилися.Як йдеться у сюжеті ТСН , на сьогодні, 24 грудня, ситуація на кордоні набагато краща, ніж була кілька днів тому в пік завантаженості.Зокрема, в пункті пропуску Медика-Шегині у черзі стоять близько сотні машин, а напередодні вона розтягнулася на 8 кілометрів, а це близько 400 машин. Як зазначає журналіст, покращення є, вже швидше починають пропускати автомобілі.Водії втомилися, тому що без відпочинку і сну, деяким довелося більше доби стояти на кордоні.Докладніше – у сюжеті:

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію