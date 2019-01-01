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«Святкові» черги на пунктах пропуску з Польщею зменшилися. ВІДЕО

«Святкові» черги на пунктах пропуску з Польщею зменшилися. ВІДЕО
Кілометрові черги на українсько-польських пропускних пунктах, які спостерігаються на кордоні вже четверту добу, зменшилися.

Як йдеться у сюжеті ТСН, на сьогодні, 24 грудня, ситуація на кордоні набагато краща, ніж була кілька днів тому в пік завантаженості.

Зокрема, в пункті пропуску Медика-Шегині у черзі стоять близько сотні машин, а напередодні вона розтягнулася на 8 кілометрів, а це близько 400 машин. Як зазначає журналіст, покращення є, вже швидше починають пропускати автомобілі.

Водії втомилися, тому що без відпочинку і сну, деяким довелося більше доби стояти на кордоні.

Докладніше – у сюжеті:




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Теги: черги, кордон, Польща
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