У Луцьку від сьогодні можна купити е-квитки на 2 або 3 поїздки. АДРЕСИ
Сьогодні, 12:21
У терміналах ТОВ “СІТІ КАРД СИСТЕМ” розпочали продаж електронних квитків на дві та три поїздки у громадському транспорті Луцька.
Про це повідомляє відділ інформаційної роботи міської ради.
Нині їх можна придбати у 10 терміналах, які встановлені у СІТІ КАРД СИСТЕМ на вулиці Лесі Українки, 16а, ТЦ “Імідж”, ТРЦ “Порт Сіті”, магазині “ВОПАК”, РЦ “Промінь”, універмазі “Луцьк”, автостанціях № 1 та 2.
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Про це повідомляє відділ інформаційної роботи міської ради.
Нині їх можна придбати у 10 терміналах, які встановлені у СІТІ КАРД СИСТЕМ на вулиці Лесі Українки, 16а, ТЦ “Імідж”, ТРЦ “Порт Сіті”, магазині “ВОПАК”, РЦ “Промінь”, універмазі “Луцьк”, автостанціях № 1 та 2.
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Коментарі 2
Степанов зі своєю нерозумною шайкою зовсім загубили голови.Це приїзджій людині ще треба знати де тай попробуй знайди тих аш 10 суперточок у місті.
А Ж/Д вокзал?!
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