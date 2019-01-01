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Спецтема: Citycard: все про електронні квитки у транспорті Луцька
 

У Луцьку від сьогодні можна купити е-квитки на 2 або 3 поїздки. АДРЕСИ

У Луцьку від сьогодні можна купити е-квитки на 2 або 3 поїздки. АДРЕСИ
У терміналах ТОВ “СІТІ КАРД СИСТЕМ” розпочали продаж електронних квитків на дві та три поїздки у громадському транспорті Луцька.

Про це повідомляє відділ інформаційної роботи міської ради.

Нині їх можна придбати у 10 терміналах, які встановлені у СІТІ КАРД СИСТЕМ на вулиці Лесі Українки, 16а, ТЦ “Імідж”, ТРЦ “Порт Сіті”, магазині “ВОПАК”, РЦ “Промінь”, універмазі “Луцьк”, автостанціях № 1 та 2.


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Теги: е-квиток, 2-3 поїздки, Луцьк
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Коментарі 2
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Степанов зі своєю нерозумною шайкою зовсім загубили голови.Це приїзджій людині ще треба знати де тай попробуй знайди тих аш 10 суперточок у місті.
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А Ж/Д вокзал?!
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