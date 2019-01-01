У Луцьку від сьогодні можна купити е-квитки на 2 або 3 поїздки. АДРЕСИ





Про це повідомляє



Нині їх можна придбати у 10 терміналах, які встановлені у СІТІ КАРД СИСТЕМ на вулиці Лесі Українки, 16а, ТЦ “Імідж”, ТРЦ “Порт Сіті”, магазині “ВОПАК”, РЦ “Промінь”, універмазі “Луцьк”, автостанціях № 1 та 2.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У терміналах ТОВ “СІТІ КАРД СИСТЕМ” розпочали продаж електронних квитків на дві та три поїздки у громадському транспорті Луцька.Про це повідомляє відділ інформаційної роботи міської ради. Нині їх можна придбати у 10 терміналах, які встановлені у СІТІ КАРД СИСТЕМ на вулиці Лесі Українки, 16а, ТЦ “Імідж”, ТРЦ “Порт Сіті”, магазині “ВОПАК”, РЦ “Промінь”, універмазі “Луцьк”, автостанціях № 1 та 2.

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