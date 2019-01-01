Ціна квадратного метра у 2020 році: чого очікувати*

Динаміка курсу валюти в Україні за останній рік, мабуть, не залишила байдужим нікого.Подорожчання гривні, як не дивно, істотно скоротило купівельну спроможність населення, оскільки люди здебільшого заощаджували у валюті. Сьогодні для покупки житла її потрібно більше, ніж раніше, тому прийняти рішення купити квартиру стає все важче.Розглянемо наявні на ринку нерухомості тенденції, а також можливі сценарії розвитку ситуації.1. Поки експерти не можуть спрогнозувати реальний курс долара, його зміна залежать від багатьох чинників - результату переговорів з МВФ, інфляції, політичної ситуації та іншого. Проте вартість квадратних метрів залежить не лише від співвідношення гривні до долара. Будматеріали постійно дорожчають, а з 1 січня ще й підвищується мінімальна заробітна плата. Собівартість квадратного метра однозначно зросте.2. Заяви Національного банку про зниження облікової ставки до 8% до кінця 2020 року є позитивним сигналом для банків і можливості розвитку іпотечного кредитування з процентною ставкою, яка може бути прийнятна для покупців квартир.Що однозначно вигідно:- Інвестування в новобудову на початковій стадії будівництва. Після того, як будинок здається в експлуатацію, вартість квадратного метра зростає. З нашого досвіду, це економія для власників до 30% вартості квартир.- Фіксація ціни у гривні. Укладення сьогодні договору з забудовником перестраховує вас від зростання цін на квадратний метр.- Розтермінування від забудовника до двох років. Частково нівелює вплив валюти, оскільки подальше накопичення коштів може відбуватись у гривні.- Купувати собі дім з розширеними інфраструктурними рішеннями: коли є дитячі та спортивні майданчики, зони відпочинку, паркінги, магазини - все поруч для комфортного життя. Це досить вагомий та переконливий бонус.Тому краще не зволікати – купувати собі житло. Дешевшати воно точно не буде! Убудують останні два будинки. Через два роки сучасний комплекс в центрі міста з розвиненою внутрішньою інфраструктурою буде завершений. Краще сьогодні підібрати дім, який вам подобається, тому що завтра його можуть купити інші. Пропозиція чудова: енергоощадний дім, вентильований фасад, теплі та тихі панорамні вікна з чудовим виглядом, комфортні планування. «Яровиця» уже стала гордістю багатьох мешканців.Компаніярозвиває ще один житловий проект у Луцьку –, який вже отримав народну назву – квартал нових лучан. Ціль забудовника - створити якісне житло та благоустрій, яким мешканці будуть пишатись, перетворити територію забудови на престижний район міста. У Луцьку DREAM TOWN – перший житловий комплекс, що пропонуватиме «розумне» планування. Smart(розумна)-квартира – це оптимально продумана житлова площа під вимоги мешканців. У цій квартирі немає «роздутих метражів», «довгих коридорів», кожен метр використовується раціонально.Цей тип планувань буде використаний у третьому будинку комплексу. На вибір будуть площі 26 – 33 м2. Це зробить житло доступнішим для більш широких верств населення.Компанія «Єврохолдінг» обіцяє і надалі будувати енергоощадні якісні будинки. Завжди з розумінням та відповідальністю ставитися до свого покупця. Вам запропонують вигідні умови купівлі, розтермінування і, звичайно, акції та подарунки!