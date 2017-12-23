Вдарили по голові і забрали гроші: у Володимирі в парку пограбували чоловіка
Сьогодні, 14:20
У Володимирі-Волинському двоє невідомих неподалік парку «Слов’янський» вдарили чоловіка по голові і вкрали у нього гроші.
Інцидент трапився 23-го грудня близько 21-ої години, - пише Буг.
Потерпілий, мешканець Ківерцівського району, звернувся у місцевий відділ поліції за годину після події. Розповів, що ішов у напрямку від автостанції до парку.
Двоє невідомих осіб, чоловік та жінка, підійшовши ззаду, вдарили заявника, після чого із кишені куртки викрали гроші у сумі 3,5 тисячі гривень.
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Інцидент трапився 23-го грудня близько 21-ої години, - пише Буг.
Потерпілий, мешканець Ківерцівського району, звернувся у місцевий відділ поліції за годину після події. Розповів, що ішов у напрямку від автостанції до парку.
Двоє невідомих осіб, чоловік та жінка, підійшовши ззаду, вдарили заявника, після чого із кишені куртки викрали гроші у сумі 3,5 тисячі гривень.
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