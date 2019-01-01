На Волині сапери знищили боєприпаси минулої війни





Про це повідомляє



Ці небезпечні знахідки днем раніше виявили поблизу села Жорнище Ківерцівського району.



Сапери, які працювали на місцях знахідок, після огляду встановили, що це артилерійські снаряди калібру 152 мм часів IІ Світової війни. У встановленому порядку обидва снаряди були вилучені та знищені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 24 грудня працівники групи піротехнічних робіт УДСНС України у Волинській області знешкодили 2 боєприпаси часів минулої війни.Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Волинській області. Ці небезпечні знахідки днем раніше виявили поблизу села Жорнище Ківерцівського району.Сапери, які працювали на місцях знахідок, після огляду встановили, що це артилерійські снаряди калібру 152 мм часів IІ Світової війни. У встановленому порядку обидва снаряди були вилучені та знищені.

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