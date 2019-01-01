На Волині підліток з ножем пограбував 16-річного хлопця
Сьогодні, 17:39
У Нововолинську поліція затримала неповнолітнього розбійника з Житомирщини.
Поліцейські встановили, що ввечері, 15 грудня, зловмисник, на території лікарні побив 16-річного хлопця, та, погрожуючи ножем, заволодів його грошима у сумі 250 грн, - пише ГУНП у Волинській області.
Поліцейські встановили причетність до скоєння розбою 15-річного жителя Житомирської області.
Йому оголосили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 187 Кримінального кодексу України. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішують питання про обрання йому міри запобіжного заходу.
Крім того, затриманий обґрунтовано підозрюєтья у вчинені ще одного аналогічного злочину.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Досудове розслідування триває.
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Поліцейські встановили, що ввечері, 15 грудня, зловмисник, на території лікарні побив 16-річного хлопця, та, погрожуючи ножем, заволодів його грошима у сумі 250 грн, - пише ГУНП у Волинській області.
Поліцейські встановили причетність до скоєння розбою 15-річного жителя Житомирської області.
Йому оголосили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 187 Кримінального кодексу України. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішують питання про обрання йому міри запобіжного заходу.
Крім того, затриманий обґрунтовано підозрюєтья у вчинені ще одного аналогічного злочину.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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