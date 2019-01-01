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На Волині підліток з ножем пограбував 16-річного хлопця

На Волині підліток з ножем пограбував 16-річного хлопця
У Нововолинську поліція затримала неповнолітнього розбійника з Житомирщини.

Поліцейські встановили, що ввечері, 15 грудня, зловмисник, на території лікарні побив 16-річного хлопця, та, погрожуючи ножем, заволодів його грошима у сумі 250 грн, - пише ГУНП у Волинській області.

Поліцейські встановили причетність до скоєння розбою 15-річного жителя Житомирської області.

Йому оголосили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 187 Кримінального кодексу України. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішують питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

Крім того, затриманий обґрунтовано підозрюєтья у вчинені ще одного аналогічного злочину.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Досудове розслідування триває.




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Теги: підліток, пограбування, Волинь
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