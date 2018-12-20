Волинські школярки отримуватимуть президентські стипендії
Сьогодні, 14:35
Президент України Володимир Зеленський підписав указ Про призначення стипендій Президента України переможцям ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.
Серед стипендіатів - двоє волинянок, - йдеться в указі президента.
Протягом року президентську стипендію отримуватиме учениця 10 класу Луцького навчально-виховного комплексу «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Ольга Грагола та учениця Володимир-Волинського вищого професійного училища Ольга Онищук.
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Серед стипендіатів - двоє волинянок, - йдеться в указі президента.
Протягом року президентську стипендію отримуватиме учениця 10 класу Луцького навчально-виховного комплексу «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Ольга Грагола та учениця Володимир-Волинського вищого професійного училища Ольга Онищук.
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