Волинські школярки отримуватимуть президентські стипендії

Володимир Зеленський підписав указ Про призначення стипендій Президента України переможцям ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.



Серед стипендіатів - двоє волинянок, - йдеться в указі президента.



Протягом року президентську стипендію отримуватиме учениця 10 класу Луцького навчально-виховного комплексу «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського» Ольга Грагола та учениця Володимир-Волинського вищого професійного училища Ольга Онищук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президент Українипідписав указ Про призначення стипендій Президента України переможцям ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.Серед стипендіатів - двоє волинянок, - йдеться в указі президента.Протягом року президентську стипендію отримуватиме учениця 10 класу Луцького навчально-виховного комплексу «Гімназія № 14 імені Василя Сухомлинського»та учениця Володимир-Волинського вищого професійного училища

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію