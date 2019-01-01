Що робити з «євробляхами» після 1 січня 2020 року. ВІДЕО





З 1 січня 2020 року штрафи почнуть діяти, але є метод їх уникнення, - пише



З 1 січня 2020 року буде така ж ситуація, як на початку осені. Тоді автомобілі на єврономерах мали штрафувати з 22 серпня по 12 вересня, поки не було закону 73 про відтермінування. Тоді було знайдено формулу, яка дозволяла уникнути штрафів, поки поліція та митниця не мали спільної бази.



Єдина проблема, яка залишалася – це штрафи від митників на кордоні (навіть якщо ви перетинаєте кордон без авто, але маєте невивезене авто) та в зонах внутрішніх митниць, оскільки митники мають доступ до бази.



До речі, всі штрафи 170 тис. грн, які були виписані до 31 грудня 2019 року, будуть скасовані, як тільки президент підпише закон 2288 та він буде опублікований. Однак разом с тим митники на кордонах можуть штрафувати з 1 січня 2020 року.



Щоб не отримати штраф на кордоні, юристи "АвтоЄвроСили" розробили "Рятувальний Жилет". Це набір документів під розмитнення, який свідчить, що людина готова до розмитнення та чекає закон.



Список документів:



Договір купівлі-продажу

Документ, що підтверджує зняття з обліку автомобіля

Сертифікат відповідності

Договір з брокером.

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Якщо показати митниці ці документи, розгляд справи про притягнення до відповідальності відкладається на час, необхідний для прийняття закону про Доступне Розмитнення, впевнені у "АвтоЄвроСилі". Однак жодним законом чи підзаконним актом така процедура не передбачена.



Якщо ж поліція зупинила автомобіль на іноземних номерах, то вона може оштрафувати водія за будь-яке порушення правил дорожнього руху. А от про порушення митних правил – ні. Адже в поліції досі відсутній доступ до митної бази. Тому якщо поліція намагається штрафувати, треба викликати слідчо-оперативну групу, рекомендують юристи "АвтоЄвроСили".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Керівництво об'єднання "АвтоЄвроСила" разом з юристами розробили порядок дій для власників автомобілів на єврономерах з початку 2020 року.З 1 січня 2020 року штрафи почнуть діяти, але є метод їх уникнення, - пише Авто24 З 1 січня 2020 року буде така ж ситуація, як на початку осені. Тоді автомобілі на єврономерах мали штрафувати з 22 серпня по 12 вересня, поки не було закону 73 про відтермінування. Тоді було знайдено формулу, яка дозволяла уникнути штрафів, поки поліція та митниця не мали спільної бази.Єдина проблема, яка залишалася – це штрафи від митників на кордоні (навіть якщо ви перетинаєте кордон без авто, але маєте невивезене авто) та в зонах внутрішніх митниць, оскільки митники мають доступ до бази.До речі, всі штрафи 170 тис. грн, які були виписані до 31 грудня 2019 року, будуть скасовані, як тільки президент підпише закон 2288 та він буде опублікований. Однак разом с тим митники на кордонах можуть штрафувати з 1 січня 2020 року.Щоб не отримати штраф на кордоні, юристи "АвтоЄвроСили" розробили "Рятувальний Жилет". Це набір документів під розмитнення, який свідчить, що людина готова до розмитнення та чекає закон.Список документів:Договір купівлі-продажуДокумент, що підтверджує зняття з обліку автомобіляСертифікат відповідностіДоговір з брокером.Дивіться також, як “євробляхери” спалюють свої автоЯкщо показати митниці ці документи, розгляд справи про притягнення до відповідальності відкладається на час, необхідний для прийняття закону про Доступне Розмитнення, впевнені у "АвтоЄвроСилі". Однак жодним законом чи підзаконним актом така процедура не передбачена.Якщо ж поліція зупинила автомобіль на іноземних номерах, то вона може оштрафувати водія за будь-яке порушення правил дорожнього руху. А от про порушення митних правил – ні. Адже в поліції досі відсутній доступ до митної бази. Тому якщо поліція намагається штрафувати, треба викликати слідчо-оперативну групу, рекомендують юристи "АвтоЄвроСили".

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