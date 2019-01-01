У «Парковому кварталі» завершують фундамент у новому будинку. ФОТО. ВІДЕО





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Нагадують, перший будинок цього комплексу здали в експлуатацію у 2018 році, тут проживає 64 сім'ї. У другому будинку роботи майже завершені, уже встановили вхідні двері, наразі роблять огорожу біля входів у під’їзди та проводять газ.



У третьому будинку заливають монолітні пояси, частково приступили до зведення першого поверху.







У «Парковому кварталі» зараз діє акція на однокімнатні квартири площею 43,77 м2. Їхня ціна – від 21 000 $. Така квартира є доволі просторою, для порівняння: двокімнатні квартири типового радянського планування у панельних будинках мали площу близько 45 м2. Подивитись планування квартир та дізнатись деталі можна за посиланням.



Зауважують, ще кілька днів до нового року діють старі ціни на усе житло Будівельної компанії «Інвестор».



Це стосується також покупки у розстрочку: якщо підписати договір про купівлю ще в цьому році, сплачувати будете за цінами, які актуальні зараз.



Із 2020 року квадратний метр житла подорожчає орієнтовно на тисячу гривень. Більше про це можна











Більше інформації про житло Будівельної компанії «Інвестор» можна дізнатися у відділі продажів:



Телефон: 096 030 20 10



Адреса: м. Ковель, вул. Глібова, 8 б



Сайт: investor.lutsk.ua



Facebook: investorlutsk



Інстаграм: bud.investor





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У житловому комплексі «Парковий квартал», що у Ковелі, тривають будівельні роботи. В новому, третьому будинку, уже завершують заливати фундамент.Про це повідомляє "Перший" Нагадують, перший будинок цього комплексу здали в експлуатацію у 2018 році, тут проживає 64 сім'ї. У другому будинку роботи майже завершені, уже встановили вхідні двері, наразі роблять огорожу біля входів у під’їзди та проводять газ.У третьому будинку заливають монолітні пояси, частково приступили до зведення першого поверху.У «Парковому кварталі» зараз діє акція на однокімнатні квартири площею 43,77 м2. Їхня ціна – від 21 000 $. Така квартира є доволі просторою, для порівняння: двокімнатні квартири типового радянського планування у панельних будинках мали площу близько 45 м2. Подивитись планування квартир та дізнатись деталі можнаЗауважують, ще кілька днів до нового року діють старі ціни на усе житло Будівельної компанії «Інвестор».Це стосується також покупки у розстрочку: якщо підписати договір про купівлю ще в цьому році, сплачувати будете за цінами, які актуальні зараз.Із 2020 року квадратний метр житла подорожчає орієнтовно на тисячу гривень. Більше про це можна почитати тут

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