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На Вінниччині чоловік підірвав двох товаришів

На Вінниччині чоловік підірвав двох товаришів
У селі Садки Вінницької області чоловік гранатою підірвав двох людей.

Вночі 26 грудня 28-річний місцевий житель конфлікт з товаришами вирішив «врегулювати» за допомогою ручної гранати. У результаті вибуху постраждали двоє чоловіків. Один з них під час надання медичної допомоги помер у лікарні, - пише ГУНП у Вінницькій області.

Близько 2:30 до поліції надійшло повідомлення з лікарні про те, що до реанімаційного відділення у важкому стані з осколковими пораненнями були госпіталізовані двоє жителів села Садки. Один з них під час надання медичної допомоги помер.

Опитавши очевидців події, слідчо-оперативною групою встановлено, що чоловіки постраждали у результаті вибуху гранати на подвір’ї у 28-річного місцевого жителя.

Як розповів начальник Могилів-Подільського відділу поліції Юрій Левицький, попередньо, господар будинку, на подвір’ї якого сталась трагедія, запросив до себе в гості товаришів. Чоловік кілька тижнів тому повернувся зі столиці з заробітків і вирішив відсвяткувати цю подію. Під час застілля між чоловіками неодноразово виникали словесні конфлікти, причини яких ніхто з присутніх не пам’ятає. Коли гості вийшли на вулицю, господар будинку виніс гранату та погрожував її підірвати.

Двоє з чоловіків намагалися його заспокоїти та забрати небезпечний предмет у нього з рук. Цього їм зробити не вдалось – боєприпас вибухнув. Травмувались 25 та 28-річні місцеві жителі. Під час надання медичної допомоги у реанімації молодший з чоловіків помер.

Згодом з’ясувалось, що медичної допомоги потребував і правопорушник. Він отримав осколкове поранення ноги та був прооперований. Наразі він перебуває у медичному закладі під охороною поліції.

Слідством розпочаті кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство) та ч.1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). За такі правопорушення чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про оголошення йому про підозру.

За словами правопорушника, гранату він придбав у незнайомця в столиці. Поліція встановлює походження боєприпаса.



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Теги: граната, вибух, смерть
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Коментарі 1
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