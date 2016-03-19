На борту літака, що розбився в Казахстані, були українці





Серед них – Юрій Сон та Яна Сон з України, - пишуть



Цю інформацію підтвердили в МЗС України.



Директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев сказав, що двоє українців наразі перебувають у лікарні Алмати.



За його словами, в обох постраждалих – перелом хребта та травми середньої тяжкості.



Консул посольства України в Казахстані встановлює зв’язок з потерпілими українцями та підтримує контакти з місцевими рятувальними службами.



Нагадаємо, вранці 27 грудня біля Алмати в Казахстані розбився літак, що виконував рейс Алмати-Нурсултан. За останніми даними, загинули 12 осіб.

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