На борту літака, що розбився в Казахстані, були українці
Сьогодні, 10:37
Двоє українців, які були на борту літака Fokker-100 казахстанської авіакомпанії Bek Air, що розбився 27 грудня в Алмати, живі.
Серед них – Юрій Сон та Яна Сон з України, - пишуть Факти.
Цю інформацію підтвердили в МЗС України.
Директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев сказав, що двоє українців наразі перебувають у лікарні Алмати.
За його словами, в обох постраждалих – перелом хребта та травми середньої тяжкості.
Консул посольства України в Казахстані встановлює зв’язок з потерпілими українцями та підтримує контакти з місцевими рятувальними службами.
Нагадаємо, вранці 27 грудня біля Алмати в Казахстані розбився літак, що виконував рейс Алмати-Нурсултан. За останніми даними, загинули 12 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Серед них – Юрій Сон та Яна Сон з України, - пишуть Факти.
Цю інформацію підтвердили в МЗС України.
Директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев сказав, що двоє українців наразі перебувають у лікарні Алмати.
За його словами, в обох постраждалих – перелом хребта та травми середньої тяжкості.
Консул посольства України в Казахстані встановлює зв’язок з потерпілими українцями та підтримує контакти з місцевими рятувальними службами.
Нагадаємо, вранці 27 грудня біля Алмати в Казахстані розбився літак, що виконував рейс Алмати-Нурсултан. За останніми даними, загинули 12 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Судили двох молодиків, які жорстоко побили перехожих у Луцьку
Сьогодні, 10:48
На борту літака, що розбився в Казахстані, були українці
Сьогодні, 10:37
За крадіжку 2-ох пляшок вина лучанину дали 4 роки тюрми
Сьогодні, 10:19
Медіа