вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На борту літака, що розбився в Казахстані, були українці

На борту літака, що розбився в Казахстані, були українці
Двоє українців, які були на борту літака Fokker-100 казахстанської авіакомпанії Bek Air, що розбився 27 грудня в Алмати, живі.

Серед них – Юрій Сон та Яна Сон з України, - пишуть Факти.

Цю інформацію підтвердили в МЗС України.

Директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев сказав, що двоє українців наразі перебувають у лікарні Алмати.

За його словами, в обох постраждалих – перелом хребта та травми середньої тяжкості.

Консул посольства України в Казахстані встановлює зв’язок з потерпілими українцями та підтримує контакти з місцевими рятувальними службами.

Нагадаємо, вранці 27 грудня біля Алмати в Казахстані розбився літак, що виконував рейс Алмати-Нурсултан. За останніми даними, загинули 12 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: українці, авіакатастрофа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП знакових подій 2019-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У підвалі луцького будинку знайшли тіло чоловіка, яке пролежало там 2 тижні
Сьогодні, 10:55
Судили двох молодиків, які жорстоко побили перехожих у Луцьку
Сьогодні, 10:48
На борту літака, що розбився в Казахстані, були українці
Сьогодні, 10:37
Столичний гурт UrbanGypsy привіз лучанам справжнє «Різдво у джазі». ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 10:25
За крадіжку 2-ох пляшок вина лучанину дали 4 роки тюрми
Сьогодні, 10:19
Схожі новини
Відомі імена українців, загиблих у авіакатастрофі під Ростовом-на-Дону. ФОТО. ВІДЕО Відомі імена українців, загиблих у авіакатастрофі під Ростовом-на-Дону. ФОТО. ВІДЕО
19 березень, 2016, 17:04
Бангладеш: впав літак з українцями на борту Бангладеш: впав літак з українцями на борту
09 березень, 2016, 20:58
Українцям знизять податки на зарплати Українцям знизять податки на зарплати
23 грудень, 16:17
У Польщі затримали двох українців, які нелегально таксували У Польщі затримали двох українців, які нелегально таксували
18 грудень, 13:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучанину, який побив у клубі «Версаль» чоловіка, «світить» до 8 років тюрми
Сьогодні, 11:28
 0
На Волині контрабандисти втекли, кинувши в лісі декілька тисяч пачок сигарет
Сьогодні, 11:10
 0
Шалені новорічні вихідні у Луцьку: куди піти та що подивитися 27 грудня – 1 січня
Сьогодні, 11:00
 0
У підвалі луцького будинку знайшли тіло чоловіка, яке пролежало там 2 тижні
Сьогодні, 10:55
 0
Судили двох молодиків, які жорстоко побили перехожих у Луцьку
Сьогодні, 10:48
 0
Медіа
відео
1/8