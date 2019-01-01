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Вихованці виправної колонії у Ковелі влаштували виставу «За крок до стіни»

Вихованці виправної колонії у Ковелі влаштували виставу «За крок до стіни»
Днями у державній установі «Ковельська виховна колонія» відбувся День відкритих дверей.

Відбувся прем`єрний показ документальної постановки «За крок до стіни» за участі вихованців установи, – пишуть на сайті Ковельської міськради.

Хлопці не лише майстерно зіграли на сцені, але й самі стали авторами сценарію. У ньому історії головних героїв базуються на їх власних.

Постановка стала спробою прояснити певні причини поведінки вихованців і те, що може впливати на їхні вчинки в майбутньому. А гості установи, у свою чергу, краще зрозуміли, чим живуть ті, хто потрапив у виправний заклад.

Начальник виховної колонії Іван Абрамчук подякував режисеру — керівнику театрального гуртка на громадських засадах Ользі Сатіній за творчий підхід до справи, можливість хлопцям самореалізуватись та не соромитись говорити про свої помилки і плани на майбутнє.

Поділилась враженнями від побаченого та привітала вихованців з прийдешніми святами, побажала швидкого повернення додому секретар міської ради, голова спостережної комісії Віра Федосюк.

Вихованці виправної колонії у Ковелі влаштували виставу «За крок до стіни»
Вихованці виправної колонії у Ковелі влаштували виставу «За крок до стіни»
Вихованці виправної колонії у Ковелі влаштували виставу «За крок до стіни»
Вихованці виправної колонії у Ковелі влаштували виставу «За крок до стіни»


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Теги: Ковель, колонія, за крок до стіни
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