Вихованці виправної колонії у Ковелі влаштували виставу «За крок до стіни»
Сьогодні, 20:18
Днями у державній установі «Ковельська виховна колонія» відбувся День відкритих дверей.
Відбувся прем`єрний показ документальної постановки «За крок до стіни» за участі вихованців установи, – пишуть на сайті Ковельської міськради.
Хлопці не лише майстерно зіграли на сцені, але й самі стали авторами сценарію. У ньому історії головних героїв базуються на їх власних.
Постановка стала спробою прояснити певні причини поведінки вихованців і те, що може впливати на їхні вчинки в майбутньому. А гості установи, у свою чергу, краще зрозуміли, чим живуть ті, хто потрапив у виправний заклад.
Начальник виховної колонії Іван Абрамчук подякував режисеру — керівнику театрального гуртка на громадських засадах Ользі Сатіній за творчий підхід до справи, можливість хлопцям самореалізуватись та не соромитись говорити про свої помилки і плани на майбутнє.
Поділилась враженнями від побаченого та привітала вихованців з прийдешніми святами, побажала швидкого повернення додому секретар міської ради, голова спостережної комісії Віра Федосюк.
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Відбувся прем`єрний показ документальної постановки «За крок до стіни» за участі вихованців установи, – пишуть на сайті Ковельської міськради.
Хлопці не лише майстерно зіграли на сцені, але й самі стали авторами сценарію. У ньому історії головних героїв базуються на їх власних.
Постановка стала спробою прояснити певні причини поведінки вихованців і те, що може впливати на їхні вчинки в майбутньому. А гості установи, у свою чергу, краще зрозуміли, чим живуть ті, хто потрапив у виправний заклад.
Начальник виховної колонії Іван Абрамчук подякував режисеру — керівнику театрального гуртка на громадських засадах Ользі Сатіній за творчий підхід до справи, можливість хлопцям самореалізуватись та не соромитись говорити про свої помилки і плани на майбутнє.
Поділилась враженнями від побаченого та привітала вихованців з прийдешніми святами, побажала швидкого повернення додому секретар міської ради, голова спостережної комісії Віра Федосюк.
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