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На Волині чоловік через суд домігся, аби син мав паспорт-книжечку, а не ID-картку

На Волині чоловік через суд домігся, аби син мав паспорт-книжечку, а не ID-картку
З позовом до Камінь-Каширського районного відділу Управління Державної міграційної служби України у Волинській області звернувся батько неповнолітнього сина, аби відстояти право 16-річного юнака отримати паспорт у формі книжечки, а не пластикову картку.

Про це йдеться у рішенні суду від 23 грудня.

Камінь-Каширський районний відділ УДМСУ позов не визнав та просив суд відмовити у його задоволенні з підстав правомірності своїх дій. «Паспорт громадянина України оформляється територіальними органами та підрозділами ДМС, що забезпечені відповідним обладнанням, всім визначеним законодавством категоріям громадян, починаючи з чотирнадцятирічного віку, тільки у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, а прийняття документів для оформлення паспорта громадянина України, що не містить безконтактного електронного носія, з 01.11.2016 припиняється», – аргументують свою позицію.

Зрештою, суд вирішив таки задовольнити позов батька 16-річного юнака.

"Зокрема статтею 32 Конституції України визначено, що ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини", - аргументують у суді.

Суддя Волинського окружного адміністративного суду Володимир Ковальчук визнав відмову Камінь-Каширського районного відділу Управління Державної міграційної служби України у Волинській області – протиправною і зобов’язав установу видати неповнолітньому паспорт у формі книжечки.

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Теги: Паспорт, суд, Камінь-Каширський
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Коментарі 1
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хочу паспорт у формі листа А1, китайською мовою
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