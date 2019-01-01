#Напиши листа Марківу: лучани долучилися до всеукраїнської акції на підтримку незаконно ув'язненого в Італії нацгвардійця
Сьогодні, 10:03
У Луцьку долучилися до всеукраїнського флешмобу на підтримку незаконно ув’язненого в Італії нацгвардійця Віталія Марківа.
У п’ятницю, 27 грудня військовослужбовці військової частини 1141 Нацгвардії, патрульні поліцейські, військові капелани, учасники АТО, бібліотекарі, журналісти зібралися разом, щоб через листи нагадати Віталію: українці сильна нація і готові захищати своїх співвітчизників, – пишуть на сайті військової частини 1141 Національної гвардії України м. Луцьк у Facebook.
Перед тим, як написати листи зі словами підтримки Віталію Марківу, військові капелани разом в присутніми помолилися за здоров’я та швидке повернення додому тих, хто нині перебуває у полоні чи за гратами.
«Віталій Марків – один з багатьох незаконно ув’язнених українців. Сьогоднішньою акцією ми хочемо нагадати, що цих людей не забувають. За них постійно моляться і чекають якнайшвидшого повернення додому, в Україну», – розповів капелан військової частини 1141, отець Сергій Лівончук.
Для духовної сили та мужності мури не страшні, вірити, боротися до останнього, не здаватися – основні лейтмотиви, що звучали у листах до Віталія Марківа. Зовсім скоро він їх отримає і зможе прочитати особисто. Листи, які сьогодні писали лучани, уже прямують до адресата в Італію.
Нагадаємо, нацгвардійця Віталія Марківа затримали в аеропорту Болоньї 30 червня 2017 року за підозрою у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Рокеллі та його російського перекладача Андрія Миронова під час військових дій біля Слов’янська у травні 2014 року. Віталія Марківа засудили до 24 років ув’язнення. Зараз він чекає на апеляцію в колонії «Опера» в Мілані для осіб, які скоїли особливо тяжкі злочини.
Зазначають, що підтримати українця може кожен, написавши йому листа та надіславши за адресою:
Markiv Vitaliy
Presso carcere Opera
via Camporgnago 40
20141 Milano
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У п’ятницю, 27 грудня військовослужбовці військової частини 1141 Нацгвардії, патрульні поліцейські, військові капелани, учасники АТО, бібліотекарі, журналісти зібралися разом, щоб через листи нагадати Віталію: українці сильна нація і готові захищати своїх співвітчизників, – пишуть на сайті військової частини 1141 Національної гвардії України м. Луцьк у Facebook.
Перед тим, як написати листи зі словами підтримки Віталію Марківу, військові капелани разом в присутніми помолилися за здоров’я та швидке повернення додому тих, хто нині перебуває у полоні чи за гратами.
«Віталій Марків – один з багатьох незаконно ув’язнених українців. Сьогоднішньою акцією ми хочемо нагадати, що цих людей не забувають. За них постійно моляться і чекають якнайшвидшого повернення додому, в Україну», – розповів капелан військової частини 1141, отець Сергій Лівончук.
Для духовної сили та мужності мури не страшні, вірити, боротися до останнього, не здаватися – основні лейтмотиви, що звучали у листах до Віталія Марківа. Зовсім скоро він їх отримає і зможе прочитати особисто. Листи, які сьогодні писали лучани, уже прямують до адресата в Італію.
Нагадаємо, нацгвардійця Віталія Марківа затримали в аеропорту Болоньї 30 червня 2017 року за підозрою у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Рокеллі та його російського перекладача Андрія Миронова під час військових дій біля Слов’янська у травні 2014 року. Віталія Марківа засудили до 24 років ув’язнення. Зараз він чекає на апеляцію в колонії «Опера» в Мілані для осіб, які скоїли особливо тяжкі злочини.
Зазначають, що підтримати українця може кожен, написавши йому листа та надіславши за адресою:
Markiv Vitaliy
Presso carcere Opera
via Camporgnago 40
20141 Milano
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Коментарі 1
Чергова піар-акція. Та італійцям від того не холодно ні тепло.
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