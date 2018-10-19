Суд дав довічне та відпустив організаторів теракту в Харкові





Так, суд визнав трьох чоловіків винними у скоєнні теракту, внаслідок якого загинули чотири людини. Їм признили покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Водночас суд змінив усім трьом засудженим запобіжний захід - з тримання під вартою на особисте зобов’язання, - пише



Обвинувачуваних у залі суду не було. Віктор Тетюцький, Сергій Башликов та Володимир Дворніков брали участь у засіданні в режимі відеоконференції.



Тим часом біля будівлі суду декілька людей розгорнули транспарант: "Обмін терористів — ганьба Зеленського".



Зазначають, що 26 грудня, прокурор Володимир Лимар просив суд визнати обвинувачених винними і засудити їх до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Водночас він виступив з ініціативою, щоби до вступу вироку в силу змінити всім трьом підозрюваним у теракті особам запобіжний захід з утримання під вартою на особисте зобов'язання.



Представник державного обвинувачення пояснив, що це спричинено рішенням влади реалізувати домовленості щодо обміну всіма утримуваними сторонами конфлікту на Донбасі особами, котрі були досягнуті президентами України Володимиром Зеленським і Росії Володимиром Путіним на зустрічі в "нормандському форматі" на початку цього місяця в Парижі.



Вибух, унаслідок якого загинули четверо людей, пролунав у лютому 2015 біля Палацу спорту в Харкові. Тоді за кілька днів СБУ затримала трьох чоловіків. За версією слідчих, напередодні вони заклали в кучугуру снігу дистанційно керовану протипіхотну міну, а згодом її активували.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 28 грудня суд виніс вирок трьом підозрюваним у теракті біля Палацу спорту в Харкові в лютому 2015 року – їх випустили під власне зобов'язання, хоча й засудили до довічного ув'язнення.Так, суд визнав трьох чоловіків винними у скоєнні теракту, внаслідок якого загинули чотири людини. Їм признили покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Водночас суд змінив усім трьом засудженим запобіжний захід - з тримання під вартою на особисте зобов’язання, - пише ТСН Обвинувачуваних у залі суду не було.табрали участь у засіданні в режимі відеоконференції.Тим часом біля будівлі суду декілька людей розгорнули транспарант: "Обмін терористів — ганьба Зеленського".Зазначають, що 26 грудня, прокурор Володимир Лимар просив суд визнати обвинувачених винними і засудити їх до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Водночас він виступив з ініціативою, щоби до вступу вироку в силу змінити всім трьом підозрюваним у теракті особам запобіжний захід з утримання під вартою на особисте зобов'язання.Представник державного обвинувачення пояснив, що це спричинено рішенням влади реалізувати домовленості щодо обміну всіма утримуваними сторонами конфлікту на Донбасі особами, котрі були досягнуті президентами України Володимиром Зеленським і Росії Володимиром Путіним на зустрічі в "нормандському форматі" на початку цього місяця в Парижі.Вибух, унаслідок якого загинули четверо людей, пролунав у лютому 2015 біля Палацу спорту в Харкові. Тоді за кілька днів СБУ затримала трьох чоловіків. За версією слідчих, напередодні вони заклали в кучугуру снігу дистанційно керовану протипіхотну міну, а згодом її активували.

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