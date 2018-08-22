На «Ягодині» викрили чоловіка, який хотів незаконо ввезти в Україну бус

На митному посту «Ягодин» попередили незаконне ввезення автомобіля марки Renault на суму понад 100 тисяч гривень.Зазначається, що 4 грудня цього року українець подав митну декларацію, відповідно до якої в режимі «імпорт» завозився вантажний автомобіль 2014 року випуску, - інформує Волинська митниця Держмитслужби.З метою перевірки законності ввезення на митну територію України цього автомобіля, направили запити до країни експортера. Відповідно до отриманих відповідей встановили невідповідність первинної дати реєстрації та ціни вказаної в рахунку - фактурі на автомобіль.Таким чином, чоловік приховував від митного контролю неправдиві відомості щодо відправника та одержувача товару, а також неправдиві відомості, необхідні для визначення митної вартості самого товару.Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, обумовлені ч.1 ст.483 Митного кодексу України і передбачають накладання штрафу в розмірі 100% суми несплачених платежів.