На «Ягодині» викрили чоловіка, який хотів незаконо ввезти в Україну бус
Сьогодні, 13:16
На митному посту «Ягодин» попередили незаконне ввезення автомобіля марки Renault на суму понад 100 тисяч гривень.
Зазначається, що 4 грудня цього року українець подав митну декларацію, відповідно до якої в режимі «імпорт» завозився вантажний автомобіль 2014 року випуску, - інформує Волинська митниця Держмитслужби.
З метою перевірки законності ввезення на митну територію України цього автомобіля, направили запити до країни експортера. Відповідно до отриманих відповідей встановили невідповідність первинної дати реєстрації та ціни вказаної в рахунку - фактурі на автомобіль.
Таким чином, чоловік приховував від митного контролю неправдиві відомості щодо відправника та одержувача товару, а також неправдиві відомості, необхідні для визначення митної вартості самого товару.
Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, обумовлені ч.1 ст.483 Митного кодексу України і передбачають накладання штрафу в розмірі 100% суми несплачених платежів.
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Зазначається, що 4 грудня цього року українець подав митну декларацію, відповідно до якої в режимі «імпорт» завозився вантажний автомобіль 2014 року випуску, - інформує Волинська митниця Держмитслужби.
З метою перевірки законності ввезення на митну територію України цього автомобіля, направили запити до країни експортера. Відповідно до отриманих відповідей встановили невідповідність первинної дати реєстрації та ціни вказаної в рахунку - фактурі на автомобіль.
Таким чином, чоловік приховував від митного контролю неправдиві відомості щодо відправника та одержувача товару, а також неправдиві відомості, необхідні для визначення митної вартості самого товару.
Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, обумовлені ч.1 ст.483 Митного кодексу України і передбачають накладання штрафу в розмірі 100% суми несплачених платежів.
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