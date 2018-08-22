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На «Ягодині» викрили чоловіка, який хотів незаконо ввезти в Україну бус

На «Ягодині» викрили чоловіка, який хотів незаконо ввезти в Україну бус
На митному посту «Ягодин» попередили незаконне ввезення автомобіля марки Renault на суму понад 100 тисяч гривень.

Зазначається, що 4 грудня цього року українець подав митну декларацію, відповідно до якої в режимі «імпорт» завозився вантажний автомобіль 2014 року випуску, - інформує Волинська митниця Держмитслужби.

З метою перевірки законності ввезення на митну територію України цього автомобіля, направили запити до країни експортера. Відповідно до отриманих відповідей встановили невідповідність первинної дати реєстрації та ціни вказаної в рахунку - фактурі на автомобіль.

Таким чином, чоловік приховував від митного контролю неправдиві відомості щодо відправника та одержувача товару, а також неправдиві відомості, необхідні для визначення митної вартості самого товару.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, обумовлені ч.1 ст.483 Митного кодексу України і передбачають накладання штрафу в розмірі 100% суми несплачених платежів.

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Теги: авто, митниця, Ягодин
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