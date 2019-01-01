Фонд «Повернися живим» презентував календар зі світлинами українських ветеранів





Вчора, 27 грудня, голова фонду Віталій Дейнега завітав до прозорого офісу Петра Порошенка, привітав з прийдешніми та розповів про новий календар на 2020 рік. Про це на своїй Ірина Фріз.



«Календар створено з нашими незламними та нескореними захисниками і захисницями, які будуть представляти Україну на змаганнях Інвіктус в наступному році в Нідерландах. Зустріч з Петром Порошенко була змістовна і різнопланова. Віталій висловив слова вдячності за кошти, які було передано його фонду Петром Порошенко для організації відбіркових турів в Україні. І це був дуже необхідний тоді фінансовий чинник для організаторів, що дозволив не лише стартанути, а й зробити якісно новий підхід у підготовці та формуванні команди Invictus Games. Фонд «Повернись живим» розробив цю методику й довів її ефективність вже на етапі відбіркових змагань. А далі буде сто відсотків)! Адже цей календар отримали і різні політики, і різні достойники, які мають діяти гідно дивлячись в очі нашим героям. Україна все зможе завдяки Вам, Ветерани!», – йдеться у дописі.







Фото Михайла Палінчака.



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