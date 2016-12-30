Передноворічний Луцьк: фотограф опублікував неймовірні світлини міста

Віктор Чухрай поділився світлинами передноворічного Луцька.



Фото він



На кадрах зазнімковане нічне місто у ліхтарях. Вони яскраво передають атмосферу зимових свят.





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