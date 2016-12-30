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Передноворічний Луцьк: фотограф опублікував неймовірні світлини міста

Передноворічний Луцьк: фотограф опублікував неймовірні світлини міста
Луцький фотохудожник Віктор Чухрай поділився світлинами передноворічного Луцька.

Фото він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

На кадрах зазнімковане нічне місто у ліхтарях. Вони яскраво передають атмосферу зимових свят.

Передноворічний Луцьк: фотограф опублікував неймовірні світлини міста
Передноворічний Луцьк: фотограф опублікував неймовірні світлини міста
Передноворічний Луцьк: фотограф опублікував неймовірні світлини міста
Передноворічний Луцьк: фотограф опублікував неймовірні світлини міста
Передноворічний Луцьк: фотограф опублікував неймовірні світлини міста

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Теги: луцьк, новий рік, свято, фото
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