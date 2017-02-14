Відновили маршрут № 233 «Липини – Полонка»: яка вартість проїзду
Сьогодні, 15:23
З понеділка, 30 грудня знову курсуватиме маршрутка №233 «Липини – Полонка».
Про це інформують у Гіркополонівській громаді.
Схема руху автобуса: вулиця Перемоги (село Полонка, м-н Ритуальні послуги) – вулиця Мологвардійська – вулиця Мамсурова – бульвар Дружби народів – вулиця Станіславського – вулиця Львівська – вулиця Ковельська – вулиця Глушець – Київський майдан – вулиця Рівненська – вулиця Теремнівська.
Вартість проїзду:
село Полонка – Луцьк – 7 гривень.
По місту – 6 гривень.
Дитячий (6-14 років) – 3 гривні.
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Про це інформують у Гіркополонівській громаді.
Схема руху автобуса: вулиця Перемоги (село Полонка, м-н Ритуальні послуги) – вулиця Мологвардійська – вулиця Мамсурова – бульвар Дружби народів – вулиця Станіславського – вулиця Львівська – вулиця Ковельська – вулиця Глушець – Київський майдан – вулиця Рівненська – вулиця Теремнівська.
Вартість проїзду:
село Полонка – Луцьк – 7 гривень.
По місту – 6 гривень.
Дитячий (6-14 років) – 3 гривні.
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