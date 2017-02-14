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Відновили маршрут № 233 «Липини – Полонка»: яка вартість проїзду

Відновили маршрут № 233 «Липини – Полонка»: яка вартість проїзду
З понеділка, 30 грудня знову курсуватиме маршрутка №233 «Липини – Полонка».

Про це інформують у Гіркополонівській громаді.

Схема руху автобуса: вулиця Перемоги (село Полонка, м-н Ритуальні послуги) – вулиця Мологвардійська – вулиця Мамсурова – бульвар Дружби народів – вулиця Станіславського – вулиця Львівська – вулиця Ковельська – вулиця Глушець – Київський майдан – вулиця Рівненська – вулиця Теремнівська.

Вартість проїзду:

село Полонка – Луцьк – 7 гривень.

По місту – 6 гривень.

Дитячий (6-14 років) – 3 гривні.

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Теги: маршрутка, гірка полонка, липини
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