У луцькі заклади освіти закуплять макаронів на пів мільйона гривень





Про проведення аукціону інформує Prozorro, - пише



Управління освіти планує закупити у заклади 31,4 тисячі кілограм макаронів. Сума тендеру – 514 тисяч гривень. Проведуть електронний аукціон 2 січня 2020 року об 11:30.



Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 31 грудня 2020 року.



Замовник оплатить за фактично поставлений товар згідно наданих накладних за рахунок коштів місцевого бюджету та інших надходжень не пізніше 20 робочих днів з моменту поставки партії товару.

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