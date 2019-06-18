У луцькі заклади освіти закуплять макаронів на пів мільйона гривень
Сьогодні, 18:07
Управління освіти Луцької міської ради оголосило тендер на закупівлю макаронних виробів.
Про проведення аукціону інформує Prozorro, - пише Район.Бізнес.
Управління освіти планує закупити у заклади 31,4 тисячі кілограм макаронів. Сума тендеру – 514 тисяч гривень. Проведуть електронний аукціон 2 січня 2020 року об 11:30.
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 31 грудня 2020 року.
Замовник оплатить за фактично поставлений товар згідно наданих накладних за рахунок коштів місцевого бюджету та інших надходжень не пізніше 20 робочих днів з моменту поставки партії товару.
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Про проведення аукціону інформує Prozorro, - пише Район.Бізнес.
Управління освіти планує закупити у заклади 31,4 тисячі кілограм макаронів. Сума тендеру – 514 тисяч гривень. Проведуть електронний аукціон 2 січня 2020 року об 11:30.
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 31 грудня 2020 року.
Замовник оплатить за фактично поставлений товар згідно наданих накладних за рахунок коштів місцевого бюджету та інших надходжень не пізніше 20 робочих днів з моменту поставки партії товару.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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