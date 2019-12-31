Головна ялинка України увійшла до ТОП-5 найкрасивіших у Європі
Сьогодні, 04:15
Новорічна ялинка на Софійській площі в Києві увійшла в модний рейтинг - у топ-5 найкрасивіших ялинок Європи.
Про це говориться на туристичному порталі European Best Destinations, - пише Слово і діло.
У п'ятірку кращих новорічних ялинок також увійшли ялинки Вільнюса, Праги, Страсбурга і Кельна. Цього року висота головної ялинки України - понад 20 метрів. Її прикрашають близько тисячі найрізноманітніших іграшок, які мерехтять у світлі ілюмінації - у цьому році її замовили спеціально під колір куполів Софії Київської, і чотири кілометри різнокольорових гірлянд.
Біля дерева поставлено фігури лускунчиків і героїв улюбленого серед дорослих і дітей мультсеріалу про козаків.
Організатори пропонують зануритися в казкову новорічну історію про Лускунчика. На Софійській площі розгорнуто чотири королівства зі старовинними ляльками, сотнями яскравих вогників і прикрас. Між королівствами курсує спеціальний різдвяний експрес.
Нагадаємо, відкриття головної ялинки країни відбулося на Софійській площі 19 грудня.
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Про це говориться на туристичному порталі European Best Destinations, - пише Слово і діло.
У п'ятірку кращих новорічних ялинок також увійшли ялинки Вільнюса, Праги, Страсбурга і Кельна. Цього року висота головної ялинки України - понад 20 метрів. Її прикрашають близько тисячі найрізноманітніших іграшок, які мерехтять у світлі ілюмінації - у цьому році її замовили спеціально під колір куполів Софії Київської, і чотири кілометри різнокольорових гірлянд.
Біля дерева поставлено фігури лускунчиків і героїв улюбленого серед дорослих і дітей мультсеріалу про козаків.
Організатори пропонують зануритися в казкову новорічну історію про Лускунчика. На Софійській площі розгорнуто чотири королівства зі старовинними ляльками, сотнями яскравих вогників і прикрас. Між королівствами курсує спеціальний різдвяний експрес.
Нагадаємо, відкриття головної ялинки країни відбулося на Софійській площі 19 грудня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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