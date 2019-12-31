Головна ялинка України увійшла до ТОП-5 найкрасивіших у Європі





Про це говориться на туристичному порталі European Best Destinations, - пише



У п'ятірку кращих новорічних ялинок також увійшли ялинки Вільнюса, Праги, Страсбурга і Кельна. Цього року висота головної ялинки України - понад 20 метрів. Її прикрашають близько тисячі найрізноманітніших іграшок, які мерехтять у світлі ілюмінації - у цьому році її замовили спеціально під колір куполів Софії Київської, і чотири кілометри різнокольорових гірлянд.



Біля дерева поставлено фігури лускунчиків і героїв улюбленого серед дорослих і дітей мультсеріалу про козаків.



Організатори пропонують зануритися в казкову новорічну історію про Лускунчика. На Софійській площі розгорнуто чотири королівства зі старовинними ляльками, сотнями яскравих вогників і прикрас. Між королівствами курсує спеціальний різдвяний експрес.



Нагадаємо, відкриття головної ялинки країни відбулося на Софійській площі 19 грудня.

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