Курс валют у Луцьку на 2 січня





Євро при купівлі становить – 25,80, продажу – 26,80.



Курс російського рубля: купівля – 0,335, продаж – 0,397.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 5,90, продаж – 6,25.



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