вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 2 січня

Курс валют у Луцьку на 2 січня
Курс долара у Луцьку: купівля – 23,75, а продаж – 24,20.

Євро при купівлі становить – 25,80, продажу – 26,80.

Курс російського рубля: купівля – 0,335, продаж – 0,397.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5,90, продаж – 6,25.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Народний синоптик з Волині розповів, чого чекати від нинішньої зими
ТОП знакових подій 2019-го року для Волині за версією «ВолиньPost»
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Сім'я Разумовських Сім'я
Разумовських вітає усіх з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
Волонтери закликають волинян привітати з днем народження дитину загиблого волинського Героя
Сьогодні, 09:54
Повідомили, коли і де прощатимуться з лікарем Ігорем Гордійчуком
Сьогодні, 09:26
Курс валют у Луцьку на 2 січня
Сьогодні, 09:20
2 січня: чому у цей день не можна впускати до хати немічних і будь-що позичати сусідам
Сьогодні, 09:15
На Рівненщині в лісі вбили єгеря
Сьогодні, 08:56
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 28 грудня Курс валют у Луцьку на 28 грудня
28 грудень, 2019, 09:15
Курс валют у Луцьку на 24 грудня Курс валют у Луцьку на 24 грудня
24 грудень, 2019, 08:55
Курс валют у Луцьку на 23 грудня Курс валют у Луцьку на 23 грудня
23 грудень, 2019, 09:07
Курс валют у Луцьку на 22 грудня Курс валют у Луцьку на 22 грудня
22 грудень, 2019, 09:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Хмельниччині впала головна міська ялинка. ФОТО
Сьогодні, 10:32
 0
На Волині судили прикордонника, який п’яним прийшов на роботу
Сьогодні, 10:17
 0
Юний співак з Волині виконував гімн України в новорічну ніч на сцені з відомими артистами. ВІДЕО
Сьогодні, 10:15
 0
В Україні збільшилася мінімальна пенсія
Сьогодні, 10:10
 0
Волонтери закликають волинян привітати з днем народження дитину загиблого волинського Героя
Сьогодні, 09:54
 0
Медіа
відео
1/8