Курс валют у Луцьку на 2 січня
Сьогодні, 09:20
Курс долара у Луцьку: купівля – 23,75, а продаж – 24,20.
Євро при купівлі становить – 25,80, продажу – 26,80.
Курс російського рубля: купівля – 0,335, продаж – 0,397.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5,90, продаж – 6,25.
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Євро при купівлі становить – 25,80, продажу – 26,80.
Курс російського рубля: купівля – 0,335, продаж – 0,397.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 5,90, продаж – 6,25.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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