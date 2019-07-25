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На Різдво в Україну прийде похолодання

На Різдво в Україну прийде похолодання
Синоптики прогнозують похолодання 6-7 січня.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

За її інформацією, 3-го січня антициклон на ім`я Xia зробить в Україні суху погоду і подекуди навіть сонячну.

Вітер в Україні обіцяє бути південно-західним або західним, від невеликого до максимум помірного.

Температура повітря найближчої ночі (з 2 на 3 січня) очікується 1-6 градусів морозу, завтра вдень 1-5 градусів тепла.

У Києві в п`ятницю буде сухо, можливо, навіть сонячно.

Температура повітря в столиці вночі -2-5 градусів, вдень +2+4 градуси.

4 січня на Заході України з`являться опади у вигляді мокрого снігу та дощу, 5 січня опади поширяться на більшу частину території України. А вже 6-7 січня прогнозують похолодання.

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Теги: Різдво, похолодання, Наталка Діденко, прогноз, погода
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