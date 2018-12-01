На Волині виявили понад сотню незаконно зрубаних ялинок





Загалом у передсвятковий період виявили 118 незаконно зрубаних новорічних ялинок, повідомляє пресслужба ВОУЛМГ.



Крім того, працівники державної лісової охорони та єгерських служб протягом вихідних зафіксували 6 випадків незаконного полювання.



Попереду – рідзвяні вихідні. Тож волинян просять бути свідомими і не вдаватися до незаконних кроків. Якщо ж запідозрили виникнення подібної ситуації, телефонувати за номером цілодобової лінії: (0332) 72 00 54.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Протягом новорічних вихідних на Волині склали 15 протоколів, що стосуються незаконної порубки молодих хвойних насаджень.Загалом у передсвятковий період виявили 118 незаконно зрубаних новорічних ялинок, повідомляє пресслужба ВОУЛМГ.Крім того, працівники державної лісової охорони та єгерських служб протягом вихідних зафіксували 6 випадків незаконного полювання.Попереду – рідзвяні вихідні. Тож волинян просять бути свідомими і не вдаватися до незаконних кроків. Якщо ж запідозрили виникнення подібної ситуації, телефонувати за номером цілодобової лінії: (0332) 72 00 54.

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