На Волині виявили понад сотню незаконно зрубаних ялинок
Сьогодні, 15:52
Протягом новорічних вихідних на Волині склали 15 протоколів, що стосуються незаконної порубки молодих хвойних насаджень.
Загалом у передсвятковий період виявили 118 незаконно зрубаних новорічних ялинок, повідомляє пресслужба ВОУЛМГ.
Крім того, працівники державної лісової охорони та єгерських служб протягом вихідних зафіксували 6 випадків незаконного полювання.
Попереду – рідзвяні вихідні. Тож волинян просять бути свідомими і не вдаватися до незаконних кроків. Якщо ж запідозрили виникнення подібної ситуації, телефонувати за номером цілодобової лінії: (0332) 72 00 54.
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Загалом у передсвятковий період виявили 118 незаконно зрубаних новорічних ялинок, повідомляє пресслужба ВОУЛМГ.
Крім того, працівники державної лісової охорони та єгерських служб протягом вихідних зафіксували 6 випадків незаконного полювання.
Попереду – рідзвяні вихідні. Тож волинян просять бути свідомими і не вдаватися до незаконних кроків. Якщо ж запідозрили виникнення подібної ситуації, телефонувати за номером цілодобової лінії: (0332) 72 00 54.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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