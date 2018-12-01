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На Волині виявили понад сотню незаконно зрубаних ялинок

На Волині виявили понад сотню незаконно зрубаних ялинок
Протягом новорічних вихідних на Волині склали 15 протоколів, що стосуються незаконної порубки молодих хвойних насаджень.

Загалом у передсвятковий період виявили 118 незаконно зрубаних новорічних ялинок, повідомляє пресслужба ВОУЛМГ.

Крім того, працівники державної лісової охорони та єгерських служб протягом вихідних зафіксували 6 випадків незаконного полювання.

Попереду – рідзвяні вихідні. Тож волинян просять бути свідомими і не вдаватися до незаконних кроків. Якщо ж запідозрили виникнення подібної ситуації, телефонувати за номером цілодобової лінії: (0332) 72 00 54.

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Теги: ліс, ялинки
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