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У Польщі затримали українця, чий дрон впав на дах костелу в Кракові

У Польщі затримали українця, чий дрон впав на дах костелу в Кракові
У Кракові поліція затримала пілота дрона, що 1 січня впав на дах Маріацької базиліки, тобто Костелу Діви Марії на головному ринку міста.

Ним виявився 24-річний турист з України, - передає "Польське радіо".

«На місце події були вислані патруль поліції і пожежна служба. Пожежники зняли дрон з даху. На щастя, будинок – дах – не було пошкоджено. Ми затримали цього українця, і будемо розглядати можливість висунення звинувачень у створенні небезпеки для людей. Йдеться про те, що цей дрон міг впасти комусь на голову, могла статися трагедія».

Туристу може загрожувати штраф або рік в’язниці.

«Тут на Ринку у Кракові завжди натовп. І практично на території міста важко знайти місця вільні від великих скупчень людей або від будівель. Тому ми також розглядаємо можливість висунення звинувачень на основі авіаційного права».

Наразі поліція консультується щодо висунення звинувачень з експертами в області авіаційного законодавства.

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Теги: дрон, Польща, українець
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