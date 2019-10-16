В Україні почалася реєстрація на пробне ЗНО

Сьогодні, 3 січня, розпочинається реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання.Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.«Зареєструватися для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні можна з 3 до 24 січня 2020 року на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти», - йдеться у повідомленні.Пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури відбудеться 21 березня, з історії України, з математики, з біології, з географії, з фізики, з хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) – 28 березня.У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований може скласти тест з одного предмета.Пробне ЗНО є платною послугою. Вартість тестування визначено регіональними центрами оцінювання якості освіти.