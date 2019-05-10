Пожежа на Соборності у Луцьку: врятували жінку, ще одну та двох дітей евакуювали. ВІДЕО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 15:41
У Луцьку під час пожежі у багатоповерхівці на Соборності вогнеборці врятували жінку, а ще одну та двох дітей евакуювали.
Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.
3 січня о 13:16 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в одній з квартир на 6-у поверсі 9-поверхового житлового будинку на проспекті Соборності у Луцьку. За викликом до місця події одразу виїхали три пожежні автомобілі.
Рятувальники встановили пожежну автодрабину для евакуації господарки помешкання, де трапилась пожежа – людина встигла вийти з охопленої вогнем квартири на балкон. Звідти її й евакуювали. Пенсіонерку госпіталізували до медичного закладу.
Ще одну жінку та її дитину грудного віку, а також ще одну дитину рятувальники вивели сходовою кліткою з 9-го поверху.
Для гасіння пожежі в квартирі, де створилась висока температура через захаращення макулатурою, рятувальникам довелось розбирати приміщення від згорілих речей. О 14:40 пожежу ліквідували.
Причина пожежі ще встановлюється.
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Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.
3 січня о 13:16 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в одній з квартир на 6-у поверсі 9-поверхового житлового будинку на проспекті Соборності у Луцьку. За викликом до місця події одразу виїхали три пожежні автомобілі.
Рятувальники встановили пожежну автодрабину для евакуації господарки помешкання, де трапилась пожежа – людина встигла вийти з охопленої вогнем квартири на балкон. Звідти її й евакуювали. Пенсіонерку госпіталізували до медичного закладу.
Ще одну жінку та її дитину грудного віку, а також ще одну дитину рятувальники вивели сходовою кліткою з 9-го поверху.
Для гасіння пожежі в квартирі, де створилась висока температура через захаращення макулатурою, рятувальникам довелось розбирати приміщення від згорілих речей. О 14:40 пожежу ліквідували.
Причина пожежі ще встановлюється.
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