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На прибирання снігу у Ковелі витратили 132 тисячі

На прибирання снігу у Ковелі витратили 132 тисячі
Комунальне підприємство «Добробут» отримало від управлінь Ковельської міської ради 132 751,03 гривень за послуги з прибирання снігу.

Про це свідчать документи: транзакція від 27 грудня 2019 року та підписаний посадовцями напередодні акт виконаних робіт № 500, - інформує Район.Ковель.

Додамо, що на сайті Sinoptik зазначається, що 26 грудня 2019 року в Ковелі була плюсова температура, протягом усього дня трималася хмарна погода.

Вночі та вранці був дрібний дощ, який ввечері пішов знову, але вже сильніше. Взагалі протягом 23-27 грудня у місті зареєстрована плюсова температура.

Похолодання почалося з 28 грудня.

На прибирання снігу у Ковелі витратили 132 тисячі

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Теги: ковель, сніг, комунальники
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