На прибирання снігу у Ковелі витратили 132 тисячі





Про це свідчать документи: транзакція від 27 грудня 2019 року та підписаний посадовцями напередодні акт виконаних робіт № 500, -



Додамо, що на сайті



Вночі та вранці був дрібний дощ, який ввечері пішов знову, але вже сильніше. Взагалі протягом 23-27 грудня у місті зареєстрована плюсова температура.



Похолодання почалося з 28 грудня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Комунальне підприємство «Добробут» отримало від управлінь Ковельської міської ради 132 751,03 гривень за послуги з прибирання снігу.Про це свідчать документи: транзакція від 27 грудня 2019 року та підписаний посадовцями напередодні акт виконаних робіт № 500, - інформує Район.Ковель.Додамо, що на сайті Sinoptik зазначається, що 26 грудня 2019 року в Ковелі була плюсова температура, протягом усього дня трималася хмарна погода.Вночі та вранці був дрібний дощ, який ввечері пішов знову, але вже сильніше. Взагалі протягом 23-27 грудня у місті зареєстрована плюсова температура.Похолодання почалося з 28 грудня.

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