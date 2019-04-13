На прибирання снігу у Ковелі витратили 132 тисячі
Сьогодні, 08:31
Комунальне підприємство «Добробут» отримало від управлінь Ковельської міської ради 132 751,03 гривень за послуги з прибирання снігу.
Про це свідчать документи: транзакція від 27 грудня 2019 року та підписаний посадовцями напередодні акт виконаних робіт № 500, - інформує Район.Ковель.
Додамо, що на сайті Sinoptik зазначається, що 26 грудня 2019 року в Ковелі була плюсова температура, протягом усього дня трималася хмарна погода.
Вночі та вранці був дрібний дощ, який ввечері пішов знову, але вже сильніше. Взагалі протягом 23-27 грудня у місті зареєстрована плюсова температура.
Похолодання почалося з 28 грудня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це свідчать документи: транзакція від 27 грудня 2019 року та підписаний посадовцями напередодні акт виконаних робіт № 500, - інформує Район.Ковель.
Додамо, що на сайті Sinoptik зазначається, що 26 грудня 2019 року в Ковелі була плюсова температура, протягом усього дня трималася хмарна погода.
Вночі та вранці був дрібний дощ, який ввечері пішов знову, але вже сильніше. Взагалі протягом 23-27 грудня у місті зареєстрована плюсова температура.
Похолодання почалося з 28 грудня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Палиця вітає усіх з новорічно-різдвяними святами
Останні новини
На прибирання снігу у Ковелі витратили 132 тисячі
Сьогодні, 08:31
Що відбувається з організмом під час прийому алкоголю
Сьогодні, 07:20
Знайшли студента, який зник у Луцьку
Сьогодні, 06:19
Які домашні вазони можуть викликати алергію
Сьогодні, 05:25
Луцька посадовиця, яка просила хабар в атовця, заплатила штраф
Сьогодні, 04:11
Медіа