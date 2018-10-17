Через аварію на тепломережі у Луцьку декілька будинків залишилися без тепла
Сьогодні, 09:56
На тепловій мережі по вулиці Мамсурова, яка знаходиться в аварійному стані, стався черговий витік теплоносія.
Про це повідомили на сторінці ДКП «Луцьктепло» у Facebook.
Зазначають, що без теплопостачання залишилися житлові будинки на вулиці Мамсурова, 5,7 та вулиці Ковпака 3,5,15.
Про терміни виконання ремонтних робіт та відновлення послуги теплопостачання обіцяють повідомити додатково.
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Про це повідомили на сторінці ДКП «Луцьктепло» у Facebook.
Зазначають, що без теплопостачання залишилися житлові будинки на вулиці Мамсурова, 5,7 та вулиці Ковпака 3,5,15.
Про терміни виконання ремонтних робіт та відновлення послуги теплопостачання обіцяють повідомити додатково.
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