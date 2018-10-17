Через аварію на тепломережі у Луцьку декілька будинків залишилися без тепла





Про це повідомили на



Зазначають, що без теплопостачання залишилися житлові будинки на вулиці Мамсурова, 5,7 та вулиці Ковпака 3,5,15.



Про терміни виконання ремонтних робіт та відновлення послуги теплопостачання обіцяють повідомити додатково.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На тепловій мережі по вулиці Мамсурова, яка знаходиться в аварійному стані, стався черговий витік теплоносія.Про це повідомили на сторінці ДКП «Луцьктепло» у Facebook.Зазначають, що без теплопостачання залишилися житлові будинки на вулиці Мамсурова, 5,7 та вулиці Ковпака 3,5,15.Про терміни виконання ремонтних робіт та відновлення послуги теплопостачання обіцяють повідомити додатково.

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