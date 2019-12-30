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Ще 2 громади на Волині не проти об'єднатися

Ще 2 громади на Волині не проти об'єднатися
Чимало жителів Шклинської сільради бачить перспективу у спільному господарювання із Городищенською ОТГ Городищенської ОТГ, що на межі Луцького та Горохівського районів, тому і звернулися із листом-пропозицією до керівництва своєї сільради.

Про це інформує Волинське регіональне відділення Асоціації міст України.

Городищенська ОТГ, наразі, за доходами на одного мешканця, а це майже 6 тисяч гривень, у п’ятірці кращих на Волині та ще й сплачує до державного бюджету реверсну дотацію близько 600 тисяч гривень.

Врахувавши численні звернення жителів Шклинської сільради, її керівництво, депутати райради та актив громади приїхали до Городища, щоб розглянути перспективи життя в одній ОТГ.

Ще 2 громади на Волині не проти об'єднатися


На зустріч приїхали і представники Волинського регіонального відділення Асоціації міст України. Зокрема в.о. виконавчого директора РВ АМУ Мар’яна Конончук, консультанти проекту «ПУЛЬС» – із бюджетних питань Василь Гром і з питань комунікацій Тамара Зубенко.

На початку зустрічі Мар’яна Конончук розповіла про АМУ, як дієвого лобіста інтересів місцевого самоврядування, цілі та завдання проекту «ПУЛЬС» і його роль у децентралізаційній реформі та наголосила на політичній незаангажованості та максимальній об’єктивності в роботі Асоціації і консультантів проекту.

Ще 2 громади на Волині не проти об'єднатися


Консультант із бюджетних питань Василь Гром представив присутнім детальне економічне обґрунтування життєздатності і перспективи розвитку Городищенської ОТГ у форматі – Городище-Чаруків-Шклинь.

Нагадаємо, що ще торік, Чаруківська сільська рада, яка за Перспективним планом віднесена до Гіркополонківської ОТГ, виявила бажання стати частиною Городищенської громади, але процес приєднання поки не завершений.

Ще 2 громади на Волині не проти об'єднатися


Тож, зі слів Василя Грома, Городищенська ОТГ, приєднавши дві вищезгадані громади, вже не віддаватиме гроші державі, а отримуватиме в межах 1,5 мільйони гривень дотації.

Якщо говорити про бюджет, то власних доходів, і це не маючи на своїй території АЗС, вона матиме десь 24-25 мільйонів гривень. Буде тут чотири великі, фінансово самостійні школи, одна з яких, найімовірніше у Чарукові, стане опорною. А от невеликі «школки» доведеться реорганізувати. Втім, це не проблема, адже в громади є чим довозити дітей і вчителі без роботи не лишаться.

Ще 2 громади на Волині не проти об'єднатися


Щодо медицини, то на базі однієї з амбулаторій створять КП «Центр надання первинної медико-санітарної допомоги», а в іншій – буде його віддалений підрозділ. Культура теж не лишиться поза увагою, адже у планах створення «Центру культури, молоді і спорту».

На завершення Василь Гром зазначив, що у такому форматі є всі шанси отримати на Волині ще одну чудову громаду з населенням близько 7 тисяч осіб.

Ще 2 громади на Волині не проти об'єднатися


Керівниця Городищенської сільської ради Світлана Соколюк розповіла про здобутки громади за роки об’єднання. І навела приклад, як дбає громада за вчителів: цьогоріч, наприкінці року, всі вони отримали премію 50% окладу, а директори – 80%.

Представники Шклинської громади перспективою зацікавилися. Втім, у них залишилося зовсім мало часу на добровільний вибір і вирішувати потрібно дуже швидко, повідомляють у Волинському регіональному відділенні Асоціації міст України.

Ще 2 громади на Волині не проти об'єднатися



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Теги: ОТГ, Волинь, Шклинська громада, Городищенська ОТГ
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