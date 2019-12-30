Ще 2 громади на Волині не проти об'єднатися

Чимало жителів Шклинської сільради бачить перспективу у спільному господарювання із Городищенською ОТГ Городищенської ОТГ, що на межі Луцького та Горохівського районів, тому і звернулися із листом-пропозицією до керівництва своєї сільради.Про це інформує Волинське регіональне відділення Асоціації міст України.Городищенська ОТГ, наразі, за доходами на одного мешканця, а це майже 6 тисяч гривень, у п’ятірці кращих на Волині та ще й сплачує до державного бюджету реверсну дотацію близько 600 тисяч гривень.Врахувавши численні звернення жителів Шклинської сільради, її керівництво, депутати райради та актив громади приїхали до Городища, щоб розглянути перспективи життя в одній ОТГ.На зустріч приїхали і представники Волинського регіонального відділення Асоціації міст України. Зокрема в.о. виконавчого директора РВ АМУ, консультанти проекту «ПУЛЬС» – із бюджетних питаньі з питань комунікаційНа початку зустрічі Мар’яна Конончук розповіла про АМУ, як дієвого лобіста інтересів місцевого самоврядування, цілі та завдання проекту «ПУЛЬС» і його роль у децентралізаційній реформі та наголосила на політичній незаангажованості та максимальній об’єктивності в роботі Асоціації і консультантів проекту.Консультант із бюджетних питань Василь Гром представив присутнім детальне економічне обґрунтування життєздатності і перспективи розвитку Городищенської ОТГ у форматі – Городище-Чаруків-Шклинь.Нагадаємо, що ще торік, Чаруківська сільська рада, яка за Перспективним планом віднесена до Гіркополонківської ОТГ, виявила бажання стати частиною Городищенської громади, але процес приєднання поки не завершений.Тож, зі слів Василя Грома, Городищенська ОТГ, приєднавши дві вищезгадані громади, вже не віддаватиме гроші державі, а отримуватиме в межах 1,5 мільйони гривень дотації.Якщо говорити про бюджет, то власних доходів, і це не маючи на своїй території АЗС, вона матиме десь 24-25 мільйонів гривень. Буде тут чотири великі, фінансово самостійні школи, одна з яких, найімовірніше у Чарукові, стане опорною. А от невеликі «школки» доведеться реорганізувати. Втім, це не проблема, адже в громади є чим довозити дітей і вчителі без роботи не лишаться.Щодо медицини, то на базі однієї з амбулаторій створять КП «Центр надання первинної медико-санітарної допомоги», а в іншій – буде його віддалений підрозділ. Культура теж не лишиться поза увагою, адже у планах створення «Центру культури, молоді і спорту».На завершення Василь Гром зазначив, що у такому форматі є всі шанси отримати на Волині ще одну чудову громаду з населенням близько 7 тисяч осіб.Керівниця Городищенської сільської радирозповіла про здобутки громади за роки об’єднання. І навела приклад, як дбає громада за вчителів: цьогоріч, наприкінці року, всі вони отримали премію 50% окладу, а директори – 80%.Представники Шклинської громади перспективою зацікавилися. Втім, у них залишилося зовсім мало часу на добровільний вибір і вирішувати потрібно дуже швидко, повідомляють у Волинському регіональному відділенні Асоціації міст України.