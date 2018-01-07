Різдвяна коляда: традиції святкування на Волині й головні атрибути. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



Одними з основних атрибутів коляди є зірка, яку зазвичай носить хлопець. Зірку виготовляли із сита. Її чотири кольори означають чотири пори року та символізують добробут, хороший врожай на полях господарів.



Українські колядки вже пережили віки та покоління. Священник Іван Оринчак запевняє, що колядка – окраса Різдва.



Зміст колядки, каже духівник, не завжди варто сприймати буквально. Адже про Сонце, Місяць, Зорю у цих піснях йдеться не як про небесні тіла. Вони є рівноцінними і їх оспівують як сімейну тріаду. Проте, головне, що прославляють в колядках, – народження Божого Сина.



Але не всі колядники розуміють суть цих різдвяних співів.



За звичаєм, за гарне виконання пісень колядникам дають солодощі або ж гроші. Це не варто перетворювати в заробіток, але якщо й вдалось зібрати кругленьку суму, то краще витратити її з благими намірами.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Різдво Христове в Україні здавна заведено колядувати. Не виняток - і Волинь.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу Одними з основних атрибутів коляди є зірка, яку зазвичай носить хлопець. Зірку виготовляли із сита. Її чотири кольори означають чотири пори року та символізують добробут, хороший врожай на полях господарів.Українські колядки вже пережили віки та покоління. Священникзапевняє, що колядка – окраса Різдва.Зміст колядки, каже духівник, не завжди варто сприймати буквально. Адже про Сонце, Місяць, Зорю у цих піснях йдеться не як про небесні тіла. Вони є рівноцінними і їх оспівують як сімейну тріаду. Проте, головне, що прославляють в колядках, – народження Божого Сина.Але не всі колядники розуміють суть цих різдвяних співів.За звичаєм, за гарне виконання пісень колядникам дають солодощі або ж гроші. Це не варто перетворювати в заробіток, але якщо й вдалось зібрати кругленьку суму, то краще витратити її з благими намірами.

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