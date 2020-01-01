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В Ірані – день жалоби за жертвами авіакатастрофи літака МАУ

В Ірані – день жалоби за жертвами авіакатастрофи літака МАУ
В Ірані оголосили день жалоби за жертвами авіакатастрофи літака компанії "Міжнародні авіалінії України" та тисняви на прощальній церемонії з генералом Касемом Сулеймані.

Про це інформує День посилаючись на Pakistan Point.

"Іранський уряд оголосив 9 січня днем національної жалоби після жахливої катастрофи пасажирського літака української авіакомпанії та тисняви на похоронах керівника Корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані у його рідному місті Керман", - повідомив речник уряду Ірану Алі Рабей.

Як відомо, 8 січня орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) після зльоту з тегеранського летовища ім. Імама Хомейні розбився літак Boeing-737 української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

За останніми даними, на борту літака було 176 осіб: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів та дев'ятеро членів екіпажу. Також, за даними МЗС, серед загиблих 82 громадян Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, а також по 3 громадян ФРН та Великої Британії.

В іранському місті Керман під час церемонії прощання з генералом Касемом Сулеймані внаслідок тисняви загинуло понад 50 людей, ще 212 дістали ушкодження. У ніч проти п'ятниці 3 січня, командувач елітних сил «Ель-Кудс» з Корпусу вартових ісламської революції Ірану генерал Касем Сулеймані, а також заступник командира іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були ліквідовані ракетним ударом поблизу летовища Багдаду.

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Теги: іран, авіакатастрофа, мау
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