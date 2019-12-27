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На автотрасі «Київ-Чоп» вантажівка на смерть збила неповнолітнього. ФОТО

На автотрасі «Київ-Чоп» вантажівка на смерть збила неповнолітнього. ФОТО
На автодорозі Київ-Чоп біля села Глушин Бродівського району вантажний автомобіль здійснив смертельний наїзд на 15-річного пішохода.

Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 9 січня, о 5:15, повідомляє пресслужба ГУНП у Львівській області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажного автомобіля "ДАФ", 59-річний мешканець міста Київ, скоїв наїзд на пішохода, 15-річного місцевого мешканця. Внаслідок наїзду хлопець отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події.

За цим фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Поліцейські розслідують обставини ДТП.

На автотрасі «Київ-Чоп» вантажівка на смерть збила неповнолітнього. ФОТО
На автотрасі «Київ-Чоп» вантажівка на смерть збила неповнолітнього. ФОТО


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Теги: аварія, вантажівка, Київ-Чоп
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