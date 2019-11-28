Владика Михаїл відправив різдвяну службу під Луцьком. ФОТО

Михаїл очолив божественну літургію у храмі Покрови Пресвятої Богородиці села Лаврів Луцького районного деканату.



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У вітальному слові архієрей зазначив, що різдвяні свята збирають нас у храмі як велику українську родину, аби ми разом могли розділити цю велику радість.



Разом із владикою служили декан протоієрей Володимир Присяжнюк, настоятель парафії протоієрей Роман Микитюк, інше духовенство.



На завершення богослужіння керівник єпархією вручив благословенні грамоти активним парафіянам.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У день Собору Пресвятої Богородиці митрополит Луцький і Волинськийочолив божественну літургію у храмі Покрови Пресвятої Богородиці села Лаврів Луцького районного деканату.Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ. У вітальному слові архієрей зазначив, що різдвяні свята збирають нас у храмі як велику українську родину, аби ми разом могли розділити цю велику радість.Разом із владикою служили декан протоієрей, настоятель парафії протоієрей, інше духовенство.На завершення богослужіння керівник єпархією вручив благословенні грамоти активним парафіянам.

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