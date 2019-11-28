Владика Михаїл відправив різдвяну службу під Луцьком. ФОТО
Сьогодні, 16:43
У день Собору Пресвятої Богородиці митрополит Луцький і Волинський Михаїл очолив божественну літургію у храмі Покрови Пресвятої Богородиці села Лаврів Луцького районного деканату.
Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.
У вітальному слові архієрей зазначив, що різдвяні свята збирають нас у храмі як велику українську родину, аби ми разом могли розділити цю велику радість.
Разом із владикою служили декан протоієрей Володимир Присяжнюк, настоятель парафії протоієрей Роман Микитюк, інше духовенство.
На завершення богослужіння керівник єпархією вручив благословенні грамоти активним парафіянам.
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Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії ПЦУ.
У вітальному слові архієрей зазначив, що різдвяні свята збирають нас у храмі як велику українську родину, аби ми разом могли розділити цю велику радість.
Разом із владикою служили декан протоієрей Володимир Присяжнюк, настоятель парафії протоієрей Роман Микитюк, інше духовенство.
На завершення богослужіння керівник єпархією вручив благословенні грамоти активним парафіянам.
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