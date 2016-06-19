В Україні - рекордний рівень інфляції

В 2019 році інфляція в Україні сповільнилася до 4,1%.Це на 0,1% вище нижнього діапазону цільового коридору НБУ - 5% +/-1, повідомляє "Газета ua", посилаючись на Держстат.Споживчі ціни в грудні знизилися на 0,2% в порівнянні з листопадом. З початку року вони зросли на 4,1%.У грудні ціни на продукти і безалкогольні напої в цілому не змінилися. На 2,4-0,5% подешевшали м'ясо птиці, рис, цукор, фрукти, соняшникову олію, риба і макаронні вироби.На 1,7-0,3% подорожчали молоко, сметана, сало, сири, овочі, яйця, масло, яловичина, хліб. Ціни на алкоголь та тютюнові вироби підвищилися на 0,8%.Одяг подешевшав на 3,5%, взуття - на 3,3%. Зниження тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 2,3% відбулося за рахунок зниження цін на природний газ на 11,2%.Ціни на транспорт знизились на 0,8% через здешевлення автомобілів на 2,6% і палива і масел на 1,2%Востаннє такий низький рівень інфляції відзначили в кінці 2013 року. Тоді споживчі ціни зросли на 0,5%.2020 року українська економіка зросте на 3,7%. Такий прогноз щодо глобальних економічних перспектив за січень 2020 року оприлюднив Світовий банк.