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Долар і євро піднімаються в ціні: курс валют у Луцьку на 10 січня

Долар і євро піднімаються в ціні: курс валют у Луцьку на 10 січня
Курс долара у Луцьку: купівля – 23.813, а продаж – 24.328.

Євро при купівлі становить – 26.231, продажу – 27.000.

Курс російського рубля: купівля – 0,334, продаж – 0,397.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.709, продаж – 6.390.

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Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
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