Її дитинство затьмарила війна: волонтери просять привітати доньку загиблого Героя

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Незабаром 11-те день народження зустріне блакитноока красуня. Свої небесні очі вона отримала в спадок від татуся. Батько 5-х дітей (2-є дітей з першого шлюбу дружини стали рідними теж)носив звання майора, був командиром батареї, зник безвісти 25 серпня 2014 року в СМТ Кутейникове Амвросіївського р-ну Донецької обл., упізнаний за експертизою ДНК у липні 2015 року.Домініка зі своєю багатодітною сім'єю проживає у Нововолинську, а цього року перейшла до ліцею №1 та попращалася з початковою школою. Перехід пов'язаний з поглибленним вивченням англійської мови, де почала вчити другу іноземну мову (французьку). Коло інтересів так і є великим, та прийшлось його трохи зменшити за браком часу. А так як ходить в другу зміну в школі, тепер не відвідує театральний гурток. Більше часу приділяє грі на саксофоні, фортепіано, англійській та хору. Хоровий ансамбль "Діти світла" наприкінці року прийняв участь у VIII міжнародному фестивалі-конкурсі " Краковські скарби" і зайняли перше місце.Завдяки волонтерам Домініка мала змогу цього літа відпочити з молодшою сестричкою в Австрії. Також вже восени вона відвідала ще Туреччину.Хоча обирати майбутню професію ще не скоро, однак перші мрії іменинниці пов'язані з великою сценою.Марина Олександрівна окрім Домініки виховує ще трьох дітей: Віталія, Маргариту та Женев'єву. Про свою маму Домініка говорить з гордістю:” Я її дуже люблю, вона завжди рада прийти нам на допомогу, але не тільки нам, але й Денису (сину з першого шлюбу чоловіка). Хоч матуся до нас дуже вимоглива, але ми безмежно вдячні їй за підтримку в усіх наших починаннях, поразках та досягненнях".Матеріальний стан сім’ї – задовільний. Так як весь тягар за доглядом 4-х дітей поклався на плечі Марини – тому не дивно, що в них теж бувають і деякі побутові проблеми та потреби, які сім’я не розповідає на загал, але завжди шукає способи подолати складнощі гуртом. Проте вона не тільки з усім справляється і постійно бачить у всьому позитив – але ще й знаходить час допомагати іншим: є громадською активісткою, відданою парафіянкою у місцевому Свято-Михайлівському храмі ПЦУ та активно займається ще й волонтерством.Інформація про батька дівчини є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням:http://memorybook.org.ua/28/shepeluk.htmІнформація для благодійників: ШЕПЕЛЮК ДОМІНІКА – 11 років (11.01.2009). м. Нововолинськ. Зріст - 155 см, розмір взуття 36-37.Фінансово підтримати родину можна на картку: 5168 7427 1946 0473 (Шепелюк Марина Олександрівна, Приватбанк).