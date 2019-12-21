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Її дитинство затьмарила війна: волонтери просять привітати доньку загиблого Героя

Її дитинство затьмарила війна: волонтери просять привітати доньку загиблого Героя
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

Незабаром 11-те день народження зустріне блакитноока красуня Домініка. Свої небесні очі вона отримала в спадок від татуся. Батько 5-х дітей (2-є дітей з першого шлюбу дружини стали рідними теж) Шепелюк Олексій Борисович носив звання майора, був командиром батареї, зник безвісти 25 серпня 2014 року в СМТ Кутейникове Амвросіївського р-ну Донецької обл., упізнаний за експертизою ДНК у липні 2015 року.

Домініка зі своєю багатодітною сім'єю проживає у Нововолинську, а цього року перейшла до ліцею №1 та попращалася з початковою школою. Перехід пов'язаний з поглибленним вивченням англійської мови, де почала вчити другу іноземну мову (французьку). Коло інтересів так і є великим, та прийшлось його трохи зменшити за браком часу. А так як ходить в другу зміну в школі, тепер не відвідує театральний гурток. Більше часу приділяє грі на саксофоні, фортепіано, англійській та хору. Хоровий ансамбль "Діти світла" наприкінці року прийняв участь у VIII міжнародному фестивалі-конкурсі " Краковські скарби" і зайняли перше місце.

Завдяки волонтерам Домініка мала змогу цього літа відпочити з молодшою сестричкою в Австрії. Також вже восени вона відвідала ще Туреччину.

Хоча обирати майбутню професію ще не скоро, однак перші мрії іменинниці пов'язані з великою сценою.

Марина Олександрівна окрім Домініки виховує ще трьох дітей: Віталія, Маргариту та Женев'єву. Про свою маму Домініка говорить з гордістю:” Я її дуже люблю, вона завжди рада прийти нам на допомогу, але не тільки нам, але й Денису (сину з першого шлюбу чоловіка). Хоч матуся до нас дуже вимоглива, але ми безмежно вдячні їй за підтримку в усіх наших починаннях, поразках та досягненнях".

Матеріальний стан сім’ї – задовільний. Так як весь тягар за доглядом 4-х дітей поклався на плечі Марини – тому не дивно, що в них теж бувають і деякі побутові проблеми та потреби, які сім’я не розповідає на загал, але завжди шукає способи подолати складнощі гуртом. Проте вона не тільки з усім справляється і постійно бачить у всьому позитив – але ще й знаходить час допомагати іншим: є громадською активісткою, відданою парафіянкою у місцевому Свято-Михайлівському храмі ПЦУ та активно займається ще й волонтерством.

Інформація про батька дівчини є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням:http://memorybook.org.ua/28/shepeluk.htm

Інформація для благодійників: ШЕПЕЛЮК ДОМІНІКА – 11 років (11.01.2009). м. Нововолинськ. Зріст - 155 см, розмір взуття 36-37.

Фінансово підтримати родину можна на картку: 5168 7427 1946 0473 (Шепелюк Марина Олександрівна, Приватбанк).

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Теги: діти небесного легіону, АТО, волонтери, свято, день народження
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