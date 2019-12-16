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На Волині горе-водію «впаяли» майже 50 тисяч гривень штрафу

На Волині горе-водію «впаяли» майже 50 тисяч гривень штрафу
Судили волинянина, який керував автомобілем ВАЗ 2109 в Нововолинську в нетверезому стані.

Про це йдеться в постанові Іваничівського районного суду від 27-го грудня, - пише Буг.

Відомо, що 30-го листопада 2019 року о 1:20 чоловіка зупинили патрульні на вулиці Святого Володимира. За результатами тесту на алкоголь показник був 1,70 проміле. Інспектор склав протокол, в якому зафіксований факт порушення водієм пункту 2.9 Правил дорожнього руху. Матеріали справи передані до суду.

В судове засідання чоловік на визначену дату 27-го грудня не з’явився, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду справи судовою повісткою. Клопотань про перенесення розгляду справи не надходило. Таку поведінку суд визначив як направлення на затягування розгляду справи з метою ухилення від відповідальності та розглянув справу без участі водія.

При обранні виду та розміру адміністративного стягнення, враховули характер вчиненого правопорушення, особу порушника, його майновий стан, а також те що, вчинене ним дане виду правопорушення втретє упродовж року. Разом з тим той факт, що особа не отримувала посвідчення водія, не являється власником транспортного засобу, яким керував, не дозволяє застосувати додаткові стягнення у виді позбавлення права керування транспортними засобами та оплатного вилучення транспортного засобу не застосовується.

Суд визнав винним чоловіка та наклав стягнення у виді штрафу в розмірі двох тисяч чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 40 800 гривень.

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Теги: водій, суд, Нововолинськ
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