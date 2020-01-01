Як правильно почати ранок та заробляти більше завдяки спорту: секрети від луцьких тренерів





Але вже за кілька тижнів мотивація спадає, а вставати зранку все важче. Чому так відбувається і що з цим робити розповідали сьогодні, 10 січня, в рамках заходу WOW-ранок від PRO Business HUB луцькі тренери Наталія Савюк та Антон Яловик, інформує



Вони обоє навчалися фізичній культурі та є професійними легкоатлетами. Наталія професійно займалася бігом, а Антон стрибками в довжину. Після закінчення вузу почали тренерську діяльність. І тепер допомагають своїм підопічним почуватися краще, отримати гарну фізичну форму та самопочуття.



Ранок відбувався в форматі публічного виступу і кожен міг поставити питання спеціалістам. Ми відібрали вершки з виступів тренерів.



У залі не потрібно страждати і худнути



Наталія каже, що часто люди думають, що у залі заняття повинні бути виснажливі, на межі страждань і власних можливостей. Насправді, це не так. Ненавидіти тренера не потрібно. Грамотний спеціаліст підводить підопічного далі його ліні, але не перегинає палку.



Супермотивація – це не завжди добре



Антон розповідає, що часто, особливо початківці, приходить у зал супермотивованими. Їм хочеться зробити більше, аніж здатен їхній організм. Таке бажання похвальне, але в цей момент варто зупинитися, бо можна перегоріти, отримати травму, не відчути свій організм. Наприклад, одразу пробігти у кедах 5 кілометрів можна, будучи супермотивованим. Однак, майже гарантовано за цим наступить травма.



Важливо бути активними протягом дня



Наталія вважає, що єдиними заняттями у залі чи вдома, або парку гарного самопочуття та фізичної форми не досягнути. Важливо змінити свій спосіб життя, маючи міру в їжі та будучи активним протягом дня. Наприклад, обрати ходьбу пішки замість транспорту, коли це можливо. Або ж сходи замість ліфту. Можна їсти і салат шуба, і олів’є, і випічку, однак знайти як їх правильно приготувати і мати міру.



Спорт дозволяє заробляти більше



Антон розповідає на прикладі, чому люди, які займаються спортом заробляють більше. Його друг-програміст страждав через систематичні головні болі. Не маючи протипоказів до фізкультури він почав тренуватися, покращив самопочуття та зміг здавати більше проєктів та замовлень. Чимало компаній стимулюють своїх працівників до занять, оскільки здорові спеціалісти менше хворіють та мають вищу продуктивність.



Дисциплінований ранок – продуктивний день



Наталія каже, що за її спостереженнями більшість успішних людей починають ранок із турботи про себе, гарного сніданку та складання плану на день. Фізичні заняття зранку дозволяють краще концентруватися, мати гарний настрій. Ті люди, які не дотримуються режиму сну, прокидаються важко, поспіхом біжать на роботу, не встигають впорядкувати план на день. Вона порівняла людину, яка бігає в парку і доброзичливо вітається незнайомцям та буркотуна в маршрутці, який вже з самого ранку незадоволений своїм життям.



Маленькі кроки – великі цілі



Обидва тренери стверджують, що не важливо який вид активності ви оберете: біг, заняття в тренажерній залі, йогу, плавання, домашні тренування. Що справді важливе – це регулярність занять. Почніть із 20 хвилин занять вдень, звичайної прогулянки. Це зробити легше, аніж годинне тренування і шансів, що ви не кинете це діло куди більше.



Наше тіло і настрій – наша звичка



Антон міркує, що погані звички, як то алкоголізм, і зайва вага від переїдання – це наслідки одного й того ж процесу: пагубної звички. Аби її подолати потрібна дисципліна і щоденна робота над собою.



Домовитися із собою найважче



Кожна наша дія, вважає Наталя, це домовленість із собою. Коли ви вимикаєте зранку шостий будильник – це домовленість із собою. Ніхто не винен в цьому, окрім вас. Ви домовляєтеся із собою пізніше встати, не поснідати, піти у непопрасованому одязі, пропустити маршрутку, поспіхом викликати таксі і навіть у цьому випадку запізнитися на роботу. Тож єдиний вихід – перестати домовлятися і поставити ноги на підлогу після першого дзвінка.



Ідеальних умов ніколи не буде



Антон наголошує: ніколи не буде найкращих умов для вашого тренування. Не ті кросівки, не той період, не та погода, не той настрій – усе це лінь. Почніть із чогось, не очікуючи понеділка, додає Наталія. Навіщо чекати понеділка, якщо потренуватися або зменшити вечерю можна у п’ятницю?



Люди завжди будуть про щось говорити



Часто ми боїмося осуду: що скажуть люди? Що вони подумають? Наталія говорить: люди завжди будуть щось говорити. Така їхня природа. То чи важливо це саме для вас? Хіба не важливіше зважати на власні відчуття, а перейматися думкою людей навколо. Тим паче, завжди можна однодумців, які складуть компанію на пробіжку або підкажуть щось у залі. Завжди боячись і наважуючись на крок, однозначно втрачається лише одне – час.



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