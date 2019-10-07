Начальниця РАЦСу залякувала відвідувачів електрошокером у Чернівцях. ВІДЕО





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Так, 9 січня, у місцевій інстаграм-групі з’явився відеозапис, на якому видно, як Вишневська у ході суперечки із відвідувачами держустанови, дістає електрошокер і вмикає його. Автор цього відео повідомив, що інцидент стався у Чернівецькому РАЦСі.



«Прийшовши подати заяву з усіма документами, нас принизили і обізвали неадекватами, викликали поліцію. Причина – оплата держмита в касі «Ощадбанку» в сумі 90 копійок замість 85 копійок. У касі «Ощадбанку» суму округлили згідно постанови про вилучення дрібних монет. Начальниця не чула про це, і коли ми, виясняючи, доводили, що оплатили мито правильно, вона принесла шокер, і застосувала його до нас, ніби боячись, що її хтось буде чіпати», – розповів автор відеозапису.



Як повідомила кореспонденту УНІАН керівниця Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України Вікторія Васильчук, фігурантку скандального відео відсторонили від посадових обов’язків, а за цим фактом розпочали службове розслідування.



«Моя реакція – вкрай негативна, ми розпочинаємо службове розслідування. На час його проведення і дисциплінарного провадження Наталія Станіславівна буде відсторонена від роботи», – зазначила Васильчук.



Вона додала, що «навіть у випадку, коли громадяни не завжди чемно й стримано поводяться на прийомі в держслужбовців, обов’язком чиновника є спілкуватися з людьми таким чином, щоб не допустити конфліктних ситуацій».



Водночас Васильчук повідомила, що більше деталей цього інциденту їй невідомо, оскільки Вишневська ще повинна дати додаткові свідчення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Чернівцях відсторонили від посадових обов’язків начальницю міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Наталію Вишневську, яка погрожувала застосувати до відвідувачів РАЦСу електрошокер.Про це УНІАН повідомили у Південно-Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції України, якому підпорядковується РАЦС.Так, 9 січня, у місцевій інстаграм-групі з’явився відеозапис, на якому видно, як Вишневська у ході суперечки із відвідувачами держустанови, дістає електрошокер і вмикає його. Автор цього відео повідомив, що інцидент стався у Чернівецькому РАЦСі.«Прийшовши подати заяву з усіма документами, нас принизили і обізвали неадекватами, викликали поліцію. Причина – оплата держмита в касі «Ощадбанку» в сумі 90 копійок замість 85 копійок. У касі «Ощадбанку» суму округлили згідно постанови про вилучення дрібних монет. Начальниця не чула про це, і коли ми, виясняючи, доводили, що оплатили мито правильно, вона принесла шокер, і застосувала його до нас, ніби боячись, що її хтось буде чіпати», – розповів автор відеозапису.Як повідомила кореспонденту УНІАН керівниця Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України Вікторія Васильчук, фігурантку скандального відео відсторонили від посадових обов’язків, а за цим фактом розпочали службове розслідування.«Моя реакція – вкрай негативна, ми розпочинаємо службове розслідування. На час його проведення і дисциплінарного провадження Наталія Станіславівна буде відсторонена від роботи», – зазначила Васильчук.Вона додала, що «навіть у випадку, коли громадяни не завжди чемно й стримано поводяться на прийомі в держслужбовців, обов’язком чиновника є спілкуватися з людьми таким чином, щоб не допустити конфліктних ситуацій».Водночас Васильчук повідомила, що більше деталей цього інциденту їй невідомо, оскільки Вишневська ще повинна дати додаткові свідчення.

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