Чому жінки повинні спати більше, ніж чоловіки
Сьогодні, 03:14
Згідно з висновками вчених, у жінок структура нейронних зв’язків в мозку помітно складніша, ніж у випадку з чоловіками. Представниці прекрасної статі краще справляються з багатозадачністю і проявляють гнучкість у прийнятті рішень.
Про це інформує UKRHEALTH.
Однак це супроводжується великою витратою енергії, а для її заповнення потрібнен якісний сон. За оцінками вчених, представники обох статей повинні в добу спати 7-8 годин, але для жінок норма на 20 хвилин більше, ніж для чоловіків.
Різниця спостерігається і в тому, як організм реагує на недосип. Для жінок такий стан більш болючий, вони стають депресивними і легше дратуються. У чоловіків нестача сну зазвичай виражається в зниженні концентрації.
У дівчат, які недосипають погіршується згортання крові, що загрожує закупоркою судин. Жінки частіше чоловіків стикаються з безсонням. За оцінками вчених, дами, які частіше висипаються, демонструють більш високий IQ.
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Про це інформує UKRHEALTH.
Однак це супроводжується великою витратою енергії, а для її заповнення потрібнен якісний сон. За оцінками вчених, представники обох статей повинні в добу спати 7-8 годин, але для жінок норма на 20 хвилин більше, ніж для чоловіків.
Різниця спостерігається і в тому, як організм реагує на недосип. Для жінок такий стан більш болючий, вони стають депресивними і легше дратуються. У чоловіків нестача сну зазвичай виражається в зниженні концентрації.
У дівчат, які недосипають погіршується згортання крові, що загрожує закупоркою судин. Жінки частіше чоловіків стикаються з безсонням. За оцінками вчених, дами, які частіше висипаються, демонструють більш високий IQ.
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