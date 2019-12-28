вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Чому жінки повинні спати більше, ніж чоловіки

Чому жінки повинні спати більше, ніж чоловіки
Згідно з висновками вчених, у жінок структура нейронних зв’язків в мозку помітно складніша, ніж у випадку з чоловіками. Представниці прекрасної статі краще справляються з багатозадачністю і проявляють гнучкість у прийнятті рішень.

Про це інформує UKRHEALTH.

Однак це супроводжується великою витратою енергії, а для її заповнення потрібнен якісний сон. За оцінками вчених, представники обох статей повинні в добу спати 7-8 годин, але для жінок норма на 20 хвилин більше, ніж для чоловіків.

Різниця спостерігається і в тому, як організм реагує на недосип. Для жінок такий стан більш болючий, вони стають депресивними і легше дратуються. У чоловіків нестача сну зазвичай виражається в зниженні концентрації.

У дівчат, які недосипають погіршується згортання крові, що загрожує закупоркою судин. Жінки частіше чоловіків стикаються з безсонням. За оцінками вчених, дами, які частіше висипаються, демонструють більш високий IQ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сон, здоров'я, жінка, чоловік
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
Озвучили чотири основні версії катастрофи літака МАУ, серед них – ураження ракетою
Відоме ім'я сільського голови з Волині, який «погорів» на декількох тисячах доларів хабара
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чому жінки повинні спати більше, ніж чоловіки
Сьогодні, 03:14
Українська столиця увійшла до рейтингу найбільш розвинутих міст світу
Сьогодні, 02:14
Опублікували нове відео з місця падіння українського літака в Ірані
Сьогодні, 01:06
11 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На проспекті Молоді та Соборності відремонтують двори
10 січень, 23:23
Схожі новини
Чому корисно пити молоко перед сном Чому корисно пити молоко перед сном
28 грудень, 2019, 07:20
Скільки потрібно спати у різному віці Скільки потрібно спати у різному віці
26 грудень, 2019, 04:17
На Волині жінка під час сварки ножем вдарила свого чоловіка На Волині жінка під час сварки ножем вдарила свого чоловіка
28 вересень, 2019, 12:05
Розшукують двох зниклих жителів Луцького району. ФОТО Розшукують двох зниклих жителів Луцького району. ФОТО
13 вересень, 2019, 16:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чому жінки повинні спати більше, ніж чоловіки
Сьогодні, 03:14
 0
Українська столиця увійшла до рейтингу найбільш розвинутих міст світу
Сьогодні, 02:14
 0
Опублікували нове відео з місця падіння українського літака в Ірані
Сьогодні, 01:06
 0
11 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На проспекті Молоді та Соборності відремонтують двори
10 січень, 23:23
 0
Медіа
відео
1/8