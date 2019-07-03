Від і до: що і за скільки пропонують купити на різдвяному ярмарку в центрі Луцька. ФОТО

У Луцьку на Театральному майдані впродовж декількох днів діятиме святковий ярмарок, де гостям фестивалю «Різдво у Луцьку» та усім охочим пропонують поласувати традиційними смаколиками з Волині, зігрітися глінтвейном або ж обрати милий сувенір в колекцію новорічних атрибутів. Продукція – різнопланова, як то кажуть, «до кольОру, до вибОру».поцікавилося, які ж ціни пропонують продавці і що має серед лучан найбільший попит.Так, якщо ви захочете випити кави, то ціни на неї коливатимуться від 10 до 20 гривень за еспресо та американо. Напої для того, аби зігрітися, тут пропонують різні. До прикладу, охочим розігнати кров і випити глінтвейну це задоволення обійдеться у 35 гривень. Для тих, хто хоче поласувати безалкогольним глінтвейном, ціна така ж.У декількох локаціях на полицях лежить домашній хліб «з печі», ціна за буханку в середньому складає 30 гривень, але продавці переконують, що він того вартий.Подбали і про любителів солоденького та натурального, на ярмарку лучани мають можливість придбати якісний мед за ціною від 70-ти гривень за пів літри, літра обійдеться приблизно у 130 гривень. Вибір – найрізноманітніший.Пообідати хачапурі, рибними чи м’ясними стравами з овочами чи шашликом тут можна від 50-ти гривень за порцію.Окрім продуктів харчування, місцеві майстри підготували також і порцію естетичної насолоди для гостей фестивалю «Різдво у Луцьку».Серед практичних і корисних сувенірів собі чи на подарунок тут можна пригледіти посуд з глини. Ціни на чашки з натурального матеріалу стартують від 50-ти – 60-ти гривень. Турку для кави можна купити за 170, макітру – за 150, а більшу миску – за 200 гривень.Великий вибір також і одягу з хутра, в’язаних черевичків для дітей, шкарпеток і шапок.Найбільші черги скупчуються перед прилавками, де пропонують каву, глінтвейн і глиняний посуд. Чимало покупців мають і бджолярі.