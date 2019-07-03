вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Від і до: що і за скільки пропонують купити на різдвяному ярмарку в центрі Луцька. ФОТО

Від і до: що і за скільки пропонують купити на різдвяному ярмарку в центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку на Театральному майдані впродовж декількох днів діятиме святковий ярмарок, де гостям фестивалю «Різдво у Луцьку» та усім охочим пропонують поласувати традиційними смаколиками з Волині, зігрітися глінтвейном або ж обрати милий сувенір в колекцію новорічних атрибутів. Продукція – різнопланова, як то кажуть, «до кольОру, до вибОру».

Інформаційне агентство ВолиньPost поцікавилося, які ж ціни пропонують продавці і що має серед лучан найбільший попит.

Так, якщо ви захочете випити кави, то ціни на неї коливатимуться від 10 до 20 гривень за еспресо та американо. Напої для того, аби зігрітися, тут пропонують різні. До прикладу, охочим розігнати кров і випити глінтвейну це задоволення обійдеться у 35 гривень. Для тих, хто хоче поласувати безалкогольним глінтвейном, ціна така ж.

У декількох локаціях на полицях лежить домашній хліб «з печі», ціна за буханку в середньому складає 30 гривень, але продавці переконують, що він того вартий.

Подбали і про любителів солоденького та натурального, на ярмарку лучани мають можливість придбати якісний мед за ціною від 70-ти гривень за пів літри, літра обійдеться приблизно у 130 гривень. Вибір – найрізноманітніший.

Пообідати хачапурі, рибними чи м’ясними стравами з овочами чи шашликом тут можна від 50-ти гривень за порцію.

Окрім продуктів харчування, місцеві майстри підготували також і порцію естетичної насолоди для гостей фестивалю «Різдво у Луцьку».

Серед практичних і корисних сувенірів собі чи на подарунок тут можна пригледіти посуд з глини. Ціни на чашки з натурального матеріалу стартують від 50-ти – 60-ти гривень. Турку для кави можна купити за 170, макітру – за 150, а більшу миску – за 200 гривень.

Великий вибір також і одягу з хутра, в’язаних черевичків для дітей, шкарпеток і шапок.

Найбільші черги скупчуються перед прилавками, де пропонують каву, глінтвейн і глиняний посуд. Чимало покупців мають і бджолярі.

Від і до: що і за скільки пропонують купити на різдвяному ярмарку в центрі Луцька. ФОТО
Від і до: що і за скільки пропонують купити на різдвяному ярмарку в центрі Луцька. ФОТО
Від і до: що і за скільки пропонують купити на різдвяному ярмарку в центрі Луцька. ФОТО
Від і до: що і за скільки пропонують купити на різдвяному ярмарку в центрі Луцька. ФОТО
Від і до: що і за скільки пропонують купити на різдвяному ярмарку в центрі Луцька. ФОТО
Від і до: що і за скільки пропонують купити на різдвяному ярмарку в центрі Луцька. ФОТО
Від і до: що і за скільки пропонують купити на різдвяному ярмарку в центрі Луцька. ФОТО
Від і до: що і за скільки пропонують купити на різдвяному ярмарку в центрі Луцька. ФОТО
Від і до: що і за скільки пропонують купити на різдвяному ярмарку в центрі Луцька. ФОТО
Від і до: що і за скільки пропонують купити на різдвяному ярмарку в центрі Луцька. ФОТО
Від і до: що і за скільки пропонують купити на різдвяному ярмарку в центрі Луцька. ФОТО
Від і до: що і за скільки пропонують купити на різдвяному ярмарку в центрі Луцька. ФОТО
Від і до: що і за скільки пропонують купити на різдвяному ярмарку в центрі Луцька. ФОТО
Від і до: що і за скільки пропонують купити на різдвяному ярмарку в центрі Луцька. ФОТО
Від і до: що і за скільки пропонують купити на різдвяному ярмарку в центрі Луцька. ФОТО
Від і до: що і за скільки пропонують купити на різдвяному ярмарку в центрі Луцька. ФОТО
Від і до: що і за скільки пропонують купити на різдвяному ярмарку в центрі Луцька. ФОТО
Від і до: що і за скільки пропонують купити на різдвяному ярмарку в центрі Луцька. ФОТО
Від і до: що і за скільки пропонують купити на різдвяному ярмарку в центрі Луцька. ФОТО
Від і до: що і за скільки пропонують купити на різдвяному ярмарку в центрі Луцька. ФОТО
Від і до: що і за скільки пропонують купити на різдвяному ярмарку в центрі Луцька. ФОТО
Від і до: що і за скільки пропонують купити на різдвяному ярмарку в центрі Луцька. ФОТО
Від і до: що і за скільки пропонують купити на різдвяному ярмарку в центрі Луцька. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Різдво у Луцьку, ярмарок, ціни, від і до
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
Озвучили чотири основні версії катастрофи літака МАУ, серед них – ураження ракетою
Відоме ім'я сільського голови з Волині, який «погорів» на декількох тисячах доларів хабара
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцька лікарка розповіла, чи безпечно робити щеплення дитині індійською вакциною
Сьогодні, 14:00
У Рівному посеред білого дня згоріла автівка. ФОТО
Сьогодні, 13:50
Від і до: що і за скільки пропонують купити на різдвяному ярмарку в центрі Луцька. ФОТО
Сьогодні, 13:45
Український мікроавтобус з пасажирами в Росії потрапив в аварію: є загиблі
Сьогодні, 13:26
На вимогу хоча б одного пасажира волинські перевізники змушені вимикати російську «попсу»
Сьогодні, 13:10
Схожі новини
Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО Від і до: за скільки на луцькому ринку продають перші кавуни та дині. ФОТО
03 липень, 2019, 13:00
Скільки коштує перша полуниця на луцькому ринку Скільки коштує перша полуниця на луцькому ринку
07 травень, 2019, 14:54
Від і до: почім на луцькому ринку молода картопля, огірки і зелена цибуля Від і до: почім на луцькому ринку молода картопля, огірки і зелена цибуля
07 травень, 2019, 13:42
Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
05 жовтень, 2018, 10:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку авто інкасаторів потрапило у аварію. ФОТО
Сьогодні, 14:51
 0
Стартував міжнародний етнофестиваль «Різдво у Луцьку». ФОТО
Сьогодні, 14:42
 0
У Рованцях зіткнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 14:38
 0
Онуфрій очолив богослужіння у жіночому монастирі на Волині. ФОТО
Сьогодні, 14:24
 0
На Волині суд скасував 170 тисяч гривень штрафу за «прострочену євробляху»
Сьогодні, 14:11
 0
Медіа
відео
1/8