Медики назвали 5 напоїв, які полегшують симптоми кашлю
Сьогодні, 04:15
Британські медики назвали 5 кращих напоїв, які допоможуть полегшити симптоми кашлю і поліпшити загальне самопочуття.
За словами фахівців, важливою умовою є те, щоб запропоновані варіанти були теплими, - повідомляє Ukrhealth
Зелений чай
Лікарі з Великобританії відзначають, що однією з переваг вживання теплих напоїв при лікуванні простудних захворювань є негайне полегшення симптомів, так і сам стан залишатиметься менш важким протягом усього періоду хвороби.
Одна з порад – пити трав’яний чай, який допоможе вивести токсини з організму, поліпшити роботу дихальної системи, зніме набряклість і запалення в горлі. Для цієї мети підійдуть м’ята, чебрець і липа, призначені для цієї мети аптечні збори.
У список доданий також чай без кофеїну, який зміцнює імунітет і комплексно оздоровлює організм, при цьому в ньому максимально. Зокрема, ройбуш містить величезну кількість мінеральних речовин, таких як магній, калій, мідь, фтор, залізо та інші.
Третя рекомендація – питво звичайної теплої води, на думку фахівців, це найпростіший спосіб вивести токсини з організму і впоратися з зневодненням з-за хвороби, при цьому настає полегшення симптомів кашлю.
У свою чергу теплі фруктові соки допоможуть підживити ослаблений організм корисними речовинами, особливо важливий у цьому відношенні вітамін С. Британські медики впевнені, що курячий бульйон успішно впоратися з поставленим завданням, що перевірено часом. Його вживання сприяє купіруванню сильного кашлю і риніту, запалення в горлі і носових пазухах. Важливо, щоб він не був занадто гарячим або холодним.
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За словами фахівців, важливою умовою є те, щоб запропоновані варіанти були теплими, - повідомляє Ukrhealth
Зелений чай
Лікарі з Великобританії відзначають, що однією з переваг вживання теплих напоїв при лікуванні простудних захворювань є негайне полегшення симптомів, так і сам стан залишатиметься менш важким протягом усього періоду хвороби.
Одна з порад – пити трав’яний чай, який допоможе вивести токсини з організму, поліпшити роботу дихальної системи, зніме набряклість і запалення в горлі. Для цієї мети підійдуть м’ята, чебрець і липа, призначені для цієї мети аптечні збори.
У список доданий також чай без кофеїну, який зміцнює імунітет і комплексно оздоровлює організм, при цьому в ньому максимально. Зокрема, ройбуш містить величезну кількість мінеральних речовин, таких як магній, калій, мідь, фтор, залізо та інші.
Третя рекомендація – питво звичайної теплої води, на думку фахівців, це найпростіший спосіб вивести токсини з організму і впоратися з зневодненням з-за хвороби, при цьому настає полегшення симптомів кашлю.
У свою чергу теплі фруктові соки допоможуть підживити ослаблений організм корисними речовинами, особливо важливий у цьому відношенні вітамін С. Британські медики впевнені, що курячий бульйон успішно впоратися з поставленим завданням, що перевірено часом. Його вживання сприяє купіруванню сильного кашлю і риніту, запалення в горлі і носових пазухах. Важливо, щоб він не був занадто гарячим або холодним.
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