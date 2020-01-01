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Медики назвали 5 напоїв, які полегшують симптоми кашлю

Медики назвали 5 напоїв, які полегшують симптоми кашлю
Британські медики назвали 5 кращих напоїв, які допоможуть полегшити симптоми кашлю і поліпшити загальне самопочуття.

За словами фахівців, важливою умовою є те, щоб запропоновані варіанти були теплими, - повідомляє Ukrhealth

Зелений чай
Лікарі з Великобританії відзначають, що однією з переваг вживання теплих напоїв при лікуванні простудних захворювань є негайне полегшення симптомів, так і сам стан залишатиметься менш важким протягом усього періоду хвороби.

Одна з порад – пити трав’яний чай, який допоможе вивести токсини з організму, поліпшити роботу дихальної системи, зніме набряклість і запалення в горлі. Для цієї мети підійдуть м’ята, чебрець і липа, призначені для цієї мети аптечні збори.

У список доданий також чай без кофеїну, який зміцнює імунітет і комплексно оздоровлює організм, при цьому в ньому максимально. Зокрема, ройбуш містить величезну кількість мінеральних речовин, таких як магній, калій, мідь, фтор, залізо та інші.

Третя рекомендація – питво звичайної теплої води, на думку фахівців, це найпростіший спосіб вивести токсини з організму і впоратися з зневодненням з-за хвороби, при цьому настає полегшення симптомів кашлю.

У свою чергу теплі фруктові соки допоможуть підживити ослаблений організм корисними речовинами, особливо важливий у цьому відношенні вітамін С. Британські медики впевнені, що курячий бульйон успішно впоратися з поставленим завданням, що перевірено часом. Його вживання сприяє купіруванню сильного кашлю і риніту, запалення в горлі і носових пазухах. Важливо, щоб він не був занадто гарячим або холодним.

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